«Новым людям» дали шанс пройти в гордуму Тюмени

Кандидата от «Новых людей» поддержат власти Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

Партия «Новые люди» будет бороться за победу в избирательном округе №16 (район КПД и улицы Воровского) на выборах в гордуму Тюмени в сентябре. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. По словам инсайдера, поддержку кандидату от «Новых людей» окажут власти.

«По договоренностям партии с властями, на избирательном округе №16 не будет сильного кандидата от ЕР из числа действующих депутатов. От „Новых людей“ же там выдвинулся глава строительной компании Рудик Манукян, обладающий серьезными финансовыми ресурсами, живет в округе и обладает там авторитетом», — рассказал инсайдер. Ранее URA.RU писало, что партия вела переговоры с властями по участию в выборах.

Округ №16 считается «оппозиционным». На прошлых выборах в гордуму в 2018 году победу там одержал представитель ЛДПР Алексей Чирков, но либерал-демократы пока не объявили своих претендентов на депутатские мандаты.

В разговоре с агентством Манукян подтвердил свое выдвижение. Но не стал комментировать шансы на успех. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября.