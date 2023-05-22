Госдеп пригрозил Грузии санкциями за возобновление авиасообщения с РФ

23 мая 2023 в 01:07 Размер текста - 17 +

Указ о том, что граждане Грузии могут посещать РФ в безвизовом режиме был подписан 15 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительству и предпринимателям Грузии пригрозили принятием односторонних американских санкций после возобновления прямого авиационного сообщения между этой республикой и Россией. С таким заявлением выступил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. «Мы были обеспокоены возобновлением прямых полетов между Россией и Грузией. Это может означать, что компании, грузинские аэропорты могут находиться под угрозой (применения против них — прим. URA.RU) санкций», — сказал Мэттью Миллер в рамках регулярного брифинга для журналистов, передает ТАСС. Ранее заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель заявлял, что американские власти примут меры в случае дальнейшего сближения стран. Каждое публичное выступление представителей ведомства о возобновлении авиасообщения между Грузией и РФ сопровождается словами: «Cейчас не время сближаться с Россией». Отмена визового режима была продиктована требованием общественности, рассказывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Первый за четыре года прямой рейс из Москвы в Тбилиси вылетел 19 мая.

Правительству и предпринимателям Грузии пригрозили принятием односторонних американских санкций после возобновления прямого авиационного сообщения между этой республикой и Россией. С таким заявлением выступил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. «Мы были обеспокоены возобновлением прямых полетов между Россией и Грузией. Это может означать, что компании, грузинские аэропорты могут находиться под угрозой (применения против них — прим. URA.RU) санкций», — сказал Мэттью Миллер в рамках регулярного брифинга для журналистов, передает ТАСС. Ранее заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель заявлял, что американские власти примут меры в случае дальнейшего сближения стран. Каждое публичное выступление представителей ведомства о возобновлении авиасообщения между Грузией и РФ сопровождается словами: «Cейчас не время сближаться с Россией». Отмена визового режима была продиктована требованием общественности, рассказывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Первый за четыре года прямой рейс из Москвы в Тбилиси вылетел 19 мая.