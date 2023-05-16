Госдеп выразил недовольство возобновлением авиасообщения Грузии и России

Возобновление прямого авиасообщения между Грузией и Россией вызывает беспокойство у США и Запада. Об этом заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель, который уточнил, что американские власти примут меры в случае дальнейшего сближения стран.
«Если прямые авиарейсы будут совершаться между Россией и Грузией, это вызовет нарастающую обеспокоенность не только США и других западных стран, но и компаний, которые могут работать в Грузии и ее аэропортах, если они обслуживают воздушные суда, подпадающие под экспортно-импортные ограничения», — указаны слова Пателя в сообщении
По мнению представителя Госдепа, «сейчас не время» для западных стран сближаться с Россией. Он отметил, что в США будут следить за этой ситуацией и по необходимости примут дополнительные меры.
Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин отменил визовый режим страны с Грузией. По заявлению пресс-секретарь российского лидера Дмитрия Пескова, решение связано с многочисленными просьбами общественности. После этого стало известно, что между странами возобновятся прямые авиарейсы. В Евросоюзе это событие вызвало разочарование и создало новые опасения.
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