22 мая 2023

Во Франции заподозрили Макрона в помешательстве на Зеленском

Политик Филиппо: помешательство Макрона на Зеленском обходится Франции слишком дорого
© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
Эммануэль Макрон помешан на Зеленском, считает Филиппо Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон помешан на украинском лидере Владимире Зеленском, что приводит к негативным последствиям для Парижа. Такое мнение выразил французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«Все эти выходки Макрона и Зеленского обходятся нам слишком дорого. Дорого в деньгах и дорого в репутации и международном влиянии! Остановить Макрона, остановить Зеленскиманию и быстро освободить Францию и мир!» — призвал сограждан Филиппо у себя на странице в Twitter. Таким образом он прокомментировал снимок со встречи французского и украинского лидеров на саммите G7.

Ранее Макрон заявил, что посещение Зеленским саммита G7 может изменить правила игра. Он также подчеркнул, что Франция будет на стороне Украины до самого конца. В США, в свою очередь, предположили, что Зеленский хотел своим визитом в Японию, чтобы показать миру необходимость ядерного сдерживания.

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Президент Франции Эммануэль Макрон помешан на украинском лидере Владимире Зеленском, что приводит к негативным последствиям для Парижа. Такое мнение выразил французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо. «Все эти выходки Макрона и Зеленского обходятся нам слишком дорого. Дорого в деньгах и дорого в репутации и международном влиянии! Остановить Макрона, остановить Зеленскиманию и быстро освободить Францию и мир!» — призвал сограждан Филиппо у себя на странице в Twitter. Таким образом он прокомментировал снимок со встречи французского и украинского лидеров на саммите G7. Ранее Макрон заявил, что посещение Зеленским саммита G7 может изменить правила игра. Он также подчеркнул, что Франция будет на стороне Украины до самого конца. В США, в свою очередь, предположили, что Зеленский хотел своим визитом в Японию, чтобы показать миру необходимость ядерного сдерживания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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