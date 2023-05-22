Во Франции заподозрили Макрона в помешательстве на Зеленском

Политик Филиппо: помешательство Макрона на Зеленском обходится Франции слишком дорого

23 мая 2023 в 01:09 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон помешан на Зеленском, считает Филиппо Фото: Официальный сайт Европарламента Президент Франции Эммануэль Макрон помешан на украинском лидере Владимире Зеленском, что приводит к негативным последствиям для Парижа. Такое мнение выразил французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо. «Все эти выходки Макрона и Зеленского обходятся нам слишком дорого. Дорого в деньгах и дорого в репутации и международном влиянии! Остановить Макрона, остановить Зеленскиманию и быстро освободить Францию и мир!» — призвал сограждан Филиппо у себя на странице в Twitter. Таким образом он прокомментировал снимок со встречи французского и украинского лидеров на саммите G7. Ранее Макрон заявил, что посещение Зеленским саммита G7 может изменить правила игра. Он также подчеркнул, что Франция будет на стороне Украины до самого конца. В США, в свою очередь, предположили, что Зеленский хотел своим визитом в Японию, чтобы показать миру необходимость ядерного сдерживания.

Президент Франции Эммануэль Макрон помешан на украинском лидере Владимире Зеленском, что приводит к негативным последствиям для Парижа. Такое мнение выразил французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо. «Все эти выходки Макрона и Зеленского обходятся нам слишком дорого. Дорого в деньгах и дорого в репутации и международном влиянии! Остановить Макрона, остановить Зеленскиманию и быстро освободить Францию и мир!» — призвал сограждан Филиппо у себя на странице в Twitter. Таким образом он прокомментировал снимок со встречи французского и украинского лидеров на саммите G7. Ранее Макрон заявил, что посещение Зеленским саммита G7 может изменить правила игра. Он также подчеркнул, что Франция будет на стороне Украины до самого конца. В США, в свою очередь, предположили, что Зеленский хотел своим визитом в Японию, чтобы показать миру необходимость ядерного сдерживания.