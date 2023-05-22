22 мая 2023
21 мая 2023

Мизулина похвалила курганских выпускников, которые вынесли на сцену флаг РФ. Видео

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SHAMAN. Екатеринбург, флаг россии, патриотизм, праздник
В своем праздничном выступлении курганские школьники использовали флаг РФ Фото:

Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина оценила номер выпускников из Кургана, приуроченный к последнему звонку, в котором задействован флаг России. Об этом она рассказал в своем telegram-канале.

«Сегодня уже прошел последний звонок в некоторых городах. Выпускники из Кургана поделились своим номером, в котором можно увидеть на сцене флаг России. Поздравляю всех школьников с этим важным днем!» — написала Екатерина Мизулина в мессенджере.

Ранее в департаменте образования и науки региона заявляли, что определились с датой и форматом проведения последних звонков в школах Курганской области. Они должны пройти 22 и 23 мая торжественно, как в доковидные времена. При этом сообщалось, что в областном центре основная часть школ проведет последние звонки 20 мая.

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Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина оценила номер выпускников из Кургана, приуроченный к последнему звонку, в котором задействован флаг России. Об этом она рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня уже прошел последний звонок в некоторых городах. Выпускники из Кургана поделились своим номером, в котором можно увидеть на сцене флаг России. Поздравляю всех школьников с этим важным днем!» — написала Екатерина Мизулина в мессенджере. Ранее в департаменте образования и науки региона заявляли, что определились с датой и форматом проведения последних звонков в школах Курганской области. Они должны пройти 22 и 23 мая торжественно, как в доковидные времена. При этом сообщалось, что в областном центре основная часть школ проведет последние звонки 20 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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