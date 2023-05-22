В своем праздничном выступлении курганские школьники использовали флаг РФ Фото: Московец Илья © URA.RU

Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина оценила номер выпускников из Кургана, приуроченный к последнему звонку, в котором задействован флаг России. Об этом она рассказал в своем telegram-канале.

«Сегодня уже прошел последний звонок в некоторых городах. Выпускники из Кургана поделились своим номером, в котором можно увидеть на сцене флаг России. Поздравляю всех школьников с этим важным днем!» — написала Екатерина Мизулина в мессенджере.

Ранее в департаменте образования и науки региона заявляли, что определились с датой и форматом проведения последних звонков в школах Курганской области. Они должны пройти 22 и 23 мая торжественно, как в доковидные времена. При этом сообщалось, что в областном центре основная часть школ проведет последние звонки 20 мая.