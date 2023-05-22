Politico: Бербок и Сийярто поругались из-за Украины во время встречи

23 мая 2023 в 06:36 Размер текста - 17 +

Венгрия отказалась помогать Украины из-за банка ОТР, передает Politico Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Встреча министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с коллегой из Германии Анналеной Бербок закончилась конфликтом по вопросу блокировки помощи Украине и банка ОТР. Об этом рассказал обозреватель Якопо Баригацци. «По словам четырех дипломатов, Германия и Венгрия поругались в понедельник во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе из-за роли венгерского банка в конфликте на Украине», — сообщает Баригацци в статье для издания Politico. Обозреватель заявил, что Бербок обвинила своего коллегу в том, что тот отказал в дополнительной помощи Киеву. Ранее стало известно, что Будапешт отказался выделить ВСУ деньги из «фонда мира» до того момента, как венгерский банк ОТР не будет исключен из списка «спонсоров войны». С соответствующим заявлением выступил сам Сийярто.

Встреча министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с коллегой из Германии Анналеной Бербок закончилась конфликтом по вопросу блокировки помощи Украине и банка ОТР. Об этом рассказал обозреватель Якопо Баригацци. «По словам четырех дипломатов, Германия и Венгрия поругались в понедельник во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе из-за роли венгерского банка в конфликте на Украине», — сообщает Баригацци в статье для издания Politico. Обозреватель заявил, что Бербок обвинила своего коллегу в том, что тот отказал в дополнительной помощи Киеву. Ранее стало известно, что Будапешт отказался выделить ВСУ деньги из «фонда мира» до того момента, как венгерский банк ОТР не будет исключен из списка «спонсоров войны». С соответствующим заявлением выступил сам Сийярто.