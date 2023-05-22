22 мая 2023

Курганские власти продлили запрет, введенный из-за пожаров

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Курганцам продлили запрет на посещение лесов до 13 июня Фото:
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В Курганской области из-за погодной опасности продлили запрет на посещение лесов. Ограничение действует до середины июня. Об этом сообщает региональный департамент гражданской защиты, природных ресурсов и охраны окружающей среды.

«В Курганской области вводится оранжевый уровень погодной опасности. Продлен запрет на посещение лесов до 13 июня включительно», — говорится в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на департамент гражданской защиты, природных ресурсов и охраны окружающей среды. Также указано, что в связи с погодными условиями повышается вероятность возникновения очагов природных пожаров.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ввели штормовое предупреждение. Чрезвычайная пожарная опасность ожидается с 23 по 26 мая. Также сообщалось, что МЧС региона назвало округа, где больше всего стоит ждать пожаров.

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В Курганской области из-за погодной опасности продлили запрет на посещение лесов. Ограничение действует до середины июня. Об этом сообщает региональный департамент гражданской защиты, природных ресурсов и охраны окружающей среды. «В Курганской области вводится оранжевый уровень погодной опасности. Продлен запрет на посещение лесов до 13 июня включительно», — говорится в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на департамент гражданской защиты, природных ресурсов и охраны окружающей среды. Также указано, что в связи с погодными условиями повышается вероятность возникновения очагов природных пожаров. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ввели штормовое предупреждение. Чрезвычайная пожарная опасность ожидается с 23 по 26 мая. Также сообщалось, что МЧС региона назвало округа, где больше всего стоит ждать пожаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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