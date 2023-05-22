Губернатор Махонин передаст пермский ТЮЗ региону после скандала с мэрией

23 мая 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Планируется,что театр перейдет в собственность края в начале 2024 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил профильным ведомствам начать процедуру передачи пермского ТЮЗа в краевую собственность, сообщает сайт регионального правительства. Об этом главу попросили сами сотрудники театра после требования мэрии возместить 600 тысяч рублей за перекрытые парковки. «Также губернатор поручил министру культуры Пермского края Алле Платоновой совместно с Минимущества приступить к процедуре передачи театра из муниципальной в краевую собственность», — говорится на сайте кабмина. Также по постановлению Махонина, зампредседателя краевого правительства Андрей Алякринский должен будет оказывать полное содействие ТЮЗу и подрядчикам в решении всех вопросов. Ранее стало известно, что городская администрация решила взыскать с руководства театра в бюджет 600 тысяч рублей за перекрытые парковки. Стоянки для авто на улице Пермской были огорожены из-за строительства новой сцены ТЮЗа. После требования о возмещении убытков, театр отправил письмо губернатору с просьбой о переводе театра в подчинение краевого минкультуры с 2024 года.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил профильным ведомствам начать процедуру передачи пермского ТЮЗа в краевую собственность, сообщает сайт регионального правительства. Об этом главу попросили сами сотрудники театра после требования мэрии возместить 600 тысяч рублей за перекрытые парковки. «Также губернатор поручил министру культуры Пермского края Алле Платоновой совместно с Минимущества приступить к процедуре передачи театра из муниципальной в краевую собственность», — говорится на сайте кабмина. Также по постановлению Махонина, зампредседателя краевого правительства Андрей Алякринский должен будет оказывать полное содействие ТЮЗу и подрядчикам в решении всех вопросов. Ранее стало известно, что городская администрация решила взыскать с руководства театра в бюджет 600 тысяч рублей за перекрытые парковки. Стоянки для авто на улице Пермской были огорожены из-за строительства новой сцены ТЮЗа. После требования о возмещении убытков, театр отправил письмо губернатору с просьбой о переводе театра в подчинение краевого минкультуры с 2024 года.