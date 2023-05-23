Медведев заявил, что поставки F-16 Украине приведут к ядерному апокалипсису 23 мая 2023 в 15:41 Размер текста - 17 + Вероятность ядерного апокалипсиса зависит от поставок F-16 Украине, заявил Дмитрий Медведев Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вероятность ядерного апокалипсиса зависит от действий Запада по поставке Киеву вооружений. Так заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на планы Запада поставить Украине истребители F-16. Новость по теме Чем опасны истребители F-16 и в чем их отличие от МиГ-29. Инфографика «Вероятность ядерного апокалипсиса напрямую зависит от степени поставляемых Киеву вооружений (истребителей F-16 — прим. URA.RU)», — сказал Медведев. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что мир будет в большей опасности, если у Киева будет больше оружия. Ранее советник главы Минобороны Украины Юрий Сак заявил, что Нидерланды могут стать первой страной, которая поставила Украине F-16, пишет «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставка F-16 Киеву не изменит ход СВО, передает телеканал 360. Вероятность ядерного апокалипсиса зависит от действий Запада по поставке Киеву вооружений. Так заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на планы Запада поставить Украине истребители F-16. «Вероятность ядерного апокалипсиса напрямую зависит от степени поставляемых Киеву вооружений (истребителей F-16 — прим. URA.RU)», — сказал Медведев. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что мир будет в большей опасности, если у Киева будет больше оружия. Ранее советник главы Минобороны Украины Юрий Сак заявил, что Нидерланды могут стать первой страной, которая поставила Украине F-16, пишет «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставка F-16 Киеву не изменит ход СВО, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям