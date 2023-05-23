Медведев заявил, что поставки F-16 Украине приведут к ядерному апокалипсису

Вероятность ядерного апокалипсиса зависит от действий Запада по поставке Киеву вооружений. Так заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на планы Запада поставить Украине истребители F-16.
«Вероятность ядерного апокалипсиса напрямую зависит от степени поставляемых Киеву вооружений (истребителей F-16 — прим. URA.RU)», — сказал Медведев. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что мир будет в большей опасности, если у Киева будет больше оружия.
Ранее советник главы Минобороны Украины Юрий Сак заявил, что Нидерланды могут стать первой страной, которая поставила Украине F-16, пишет «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставка F-16 Киеву не изменит ход СВО, передает телеканал 360.
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