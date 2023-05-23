Группа «Звери» оправдалась за дебош солиста в баре

23 мая 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Роман Билык несколько раз пытался избежать конфликта в баре Фото: Размик Закарян © URA.RU Российский музыкант, солист группы «Звери» Роман Билык (Рома Зверь) пытался отбиться от назойливых посетителей бара в Самаре, которые требовали внимания, и просили сделать с ним фотографии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор группы «Звери» Александо Островский. «Роман вместе с частью своей команды отдыхал в одном из баров Самары после заплыва на лодках по Волге. Компания гостей заведения настойчиво обращались к Роману за совместными фотографиями и требовали прочего внимания к себе. В этом им было отказано в вежливой форме несколько раз. В ответ компания продолжала настойчиво требовать внимания и неуважительно обращаться к Роману, что вызвало его реакцию, попавшую на это видео. Через некоторое время после событий на видео ребята из нашей команды уже сели в такси и покинули заведение, чтобы максимально избежать продолжения конфликта в любой форме», — сказал Александр Островский. По его словам, инцидент в баре не повлияет на проведение концерта группы. «Всех ждем сегодня на концерте группы „Звери“ в Самаре! Всех, кроме невоспитанных ночных оппонентов из бара», — добавил представитель артиста. Российский музыкант, солист группы «Звери» Роман Билык устроил дебош в самарском баре. Сообщалось, что утихомирить певца пришлось с помощью группы быстрого реагирования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский музыкант, солист группы «Звери» Роман Билык (Рома Зверь) пытался отбиться от назойливых посетителей бара в Самаре, которые требовали внимания, и просили сделать с ним фотографии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор группы «Звери» Александо Островский. «Роман вместе с частью своей команды отдыхал в одном из баров Самары после заплыва на лодках по Волге. Компания гостей заведения настойчиво обращались к Роману за совместными фотографиями и требовали прочего внимания к себе. В этом им было отказано в вежливой форме несколько раз. В ответ компания продолжала настойчиво требовать внимания и неуважительно обращаться к Роману, что вызвало его реакцию, попавшую на это видео. Через некоторое время после событий на видео ребята из нашей команды уже сели в такси и покинули заведение, чтобы максимально избежать продолжения конфликта в любой форме», — сказал Александр Островский. По его словам, инцидент в баре не повлияет на проведение концерта группы. «Всех ждем сегодня на концерте группы „Звери“ в Самаре! Всех, кроме невоспитанных ночных оппонентов из бара», — добавил представитель артиста. Российский музыкант, солист группы «Звери» Роман Билык устроил дебош в самарском баре. Сообщалось, что утихомирить певца пришлось с помощью группы быстрого реагирования.