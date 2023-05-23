Группа «Звери» оправдалась за дебош солиста в баре

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Съемки фильма "Сломя голову". Екатеринбург, зверь рома
Роман Билык несколько раз пытался избежать конфликта в баре Фото:

Российский музыкант, солист группы «Звери» Роман Билык (Рома Зверь) пытался отбиться от назойливых посетителей бара в Самаре, которые требовали внимания, и просили сделать с ним фотографии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор группы «Звери» Александо Островский.

«Роман вместе с частью своей команды отдыхал в одном из баров Самары после заплыва на лодках по Волге. Компания гостей заведения настойчиво обращались к Роману за совместными фотографиями и требовали прочего внимания к себе. В этом им было отказано в вежливой форме несколько раз. В ответ компания продолжала настойчиво требовать внимания и неуважительно обращаться к Роману, что вызвало его реакцию, попавшую на это видео. Через некоторое время после событий на видео ребята из нашей команды уже сели в такси и покинули заведение, чтобы максимально избежать продолжения конфликта в любой форме», — сказал Александр Островский.

По его словам, инцидент в баре не повлияет на проведение концерта группы. «Всех ждем сегодня на концерте группы „Звери“ в Самаре! Всех, кроме невоспитанных ночных оппонентов из бара», — добавил представитель артиста.

Российский музыкант, солист группы «Звери» Роман Билык устроил дебош в самарском баре. Сообщалось, что утихомирить певца пришлось с помощью группы быстрого реагирования.

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Российский музыкант, солист группы «Звери» Роман Билык (Рома Зверь) пытался отбиться от назойливых посетителей бара в Самаре, которые требовали внимания, и просили сделать с ним фотографии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор группы «Звери» Александо Островский. «Роман вместе с частью своей команды отдыхал в одном из баров Самары после заплыва на лодках по Волге. Компания гостей заведения настойчиво обращались к Роману за совместными фотографиями и требовали прочего внимания к себе. В этом им было отказано в вежливой форме несколько раз. В ответ компания продолжала настойчиво требовать внимания и неуважительно обращаться к Роману, что вызвало его реакцию, попавшую на это видео. Через некоторое время после событий на видео ребята из нашей команды уже сели в такси и покинули заведение, чтобы максимально избежать продолжения конфликта в любой форме», — сказал Александр Островский. По его словам, инцидент в баре не повлияет на проведение концерта группы. «Всех ждем сегодня на концерте группы „Звери“ в Самаре! Всех, кроме невоспитанных ночных оппонентов из бара», — добавил представитель артиста. Российский музыкант, солист группы «Звери» Роман Билык устроил дебош в самарском баре. Сообщалось, что утихомирить певца пришлось с помощью группы быстрого реагирования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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