«Известия»: в России предложено ввести штраф за шум днем

В России могут появится штрафы за нарушение тишины в дневное время. С такой инициативой выступила правительственная комиссия по профилактике правонарушений, которую возглавляет глава МВД Владимир Колокольцев.
«Актуальным является вопрос установления административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в жилых помещениях в дневное время. […] Важность вопрос приобрел в период пандемии, когда граждане находились дома круглосуточно и работали удаленно», — пишут «Известия» со ссылкой на документ правительственной комиссии.
Суммы штрафов, которые будут грозить гражданам за шум днем, не указаны. Нормы соблюдения тишины днем предлагается закрепить в региональных законодательных актах.
В начале года депутаты ЛДПР предлагали ввести единый закон о тишине для всех регионов. Они хотели запретить шуметь с 22:00 до 7:00.
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