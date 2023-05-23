23 мая 2023

«Известия»: в России предложено ввести штраф за шум днем

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Скульптуры львов, находящиеся на реставрации. Екатеринбург, лев, скульптура, реставрация, трещина, реставратор, инструмент, ремонт, оперный театр, дрель, львы
Россиянам хотят запретить шуметь днем Фото:

В России могут появится штрафы за нарушение тишины в дневное время. С такой инициативой выступила правительственная комиссия по профилактике правонарушений, которую возглавляет глава МВД Владимир Колокольцев.

«Актуальным является вопрос установления административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в жилых помещениях в дневное время. […] Важность вопрос приобрел в период пандемии, когда граждане находились дома круглосуточно и работали удаленно», — пишут «Известия» со ссылкой на документ правительственной комиссии.

Суммы штрафов, которые будут грозить гражданам за шум днем, не указаны. Нормы соблюдения тишины днем предлагается закрепить в региональных законодательных актах.

В начале года депутаты ЛДПР предлагали ввести единый закон о тишине для всех регионов. Они хотели запретить шуметь с 22:00 до 7:00.

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В России могут появится штрафы за нарушение тишины в дневное время. С такой инициативой выступила правительственная комиссия по профилактике правонарушений, которую возглавляет глава МВД Владимир Колокольцев. «Актуальным является вопрос установления административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в жилых помещениях в дневное время. […] Важность вопрос приобрел в период пандемии, когда граждане находились дома круглосуточно и работали удаленно», — пишут «Известия» со ссылкой на документ правительственной комиссии. Суммы штрафов, которые будут грозить гражданам за шум днем, не указаны. Нормы соблюдения тишины днем предлагается закрепить в региональных законодательных актах. В начале года депутаты ЛДПР предлагали ввести единый закон о тишине для всех регионов. Они хотели запретить шуметь с 22:00 до 7:00.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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