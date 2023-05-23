«Известия»: в России предложено ввести штраф за шум днем

24 мая 2023 в 03:24 Размер текста - 17 +

Россиянам хотят запретить шуметь днем Фото: Анна Майорова © URA.RU В России могут появится штрафы за нарушение тишины в дневное время. С такой инициативой выступила правительственная комиссия по профилактике правонарушений, которую возглавляет глава МВД Владимир Колокольцев. «Актуальным является вопрос установления административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в жилых помещениях в дневное время. […] Важность вопрос приобрел в период пандемии, когда граждане находились дома круглосуточно и работали удаленно», — пишут «Известия» со ссылкой на документ правительственной комиссии. Суммы штрафов, которые будут грозить гражданам за шум днем, не указаны. Нормы соблюдения тишины днем предлагается закрепить в региональных законодательных актах. В начале года депутаты ЛДПР предлагали ввести единый закон о тишине для всех регионов. Они хотели запретить шуметь с 22:00 до 7:00.

В России могут появится штрафы за нарушение тишины в дневное время. С такой инициативой выступила правительственная комиссия по профилактике правонарушений, которую возглавляет глава МВД Владимир Колокольцев. «Актуальным является вопрос установления административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в жилых помещениях в дневное время. […] Важность вопрос приобрел в период пандемии, когда граждане находились дома круглосуточно и работали удаленно», — пишут «Известия» со ссылкой на документ правительственной комиссии. Суммы штрафов, которые будут грозить гражданам за шум днем, не указаны. Нормы соблюдения тишины днем предлагается закрепить в региональных законодательных актах. В начале года депутаты ЛДПР предлагали ввести единый закон о тишине для всех регионов. Они хотели запретить шуметь с 22:00 до 7:00.