Российских призывников предупредили о риске изъятия загранпаспортов

В новом перечне оснований признания недействительности заграничных паспортов есть пункт, позволяющий изымать паспорта у призывников. Об этом предупредил председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин, уточнив, что окончательное постановление Правительства еще не вышло.
«Изъятие у призывников паспорта в прошлой редакции закона не было предусмотрено. […] Изъятие в действующей редакции закона предусмотрено по иным основаниям, которые не касаются призыва на военную службу», — уточнил Владимир Тригнин, пишет РБК. По его словам, несмотря на то, что у сотрудников погранслужбы ФСБ нет права изымать паспорта у призывников на границе, гражданин, призванный на военную службу, должен передать загранпаспорт на хранение в определенные сроки. В будущем на это будет отведено пять дней со дня извещения гражданина об ограничении права на выезд.
Председатель коллегии адвокатов «Призывник» Денис Кокшаров уточнил, что в законе речь идет о тех гражданах, в отношении которых было принято решение о призыве либо направлении на альтернативную гражданскую службу. Тех, кто получил повестки, например, для медосвидетельствования, это положение не касается.
Ранее Госдума РФ приняла поправки в закон, согласно которым загранпаспорт могут принять недействительным в связи со сменой пола, прекращением гражданства РФ или изменения личных сведений. Также россиянам напомнили, что в 2023 году в стране начнут выпускать два вида загранпаспортов: обычный и биометрический.
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