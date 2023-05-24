В Кремле оценили присутствие техники НАТО в Белгородской области

Песков: военная техника НАТО используется против российских военных

24 мая 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Не секрет, что техника НАТО используется против наших военных, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область Киев использует технику НАТО против российских военных. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла, отвечая на вопрос про западное вооружение, которое использовали диверсанты на территории Белгородской области. «Все больше техники поступает на вооружение ВСУ и киевского режима. Не секрет, что эта техника используется против наших военных», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что с каждым днем идет прямая и косвенная вовлеченность в конфликт. «Мы делаем соответствующие выводы», — заключил Песков. Украинские диверсанты 22 мая проникли в Белгородскую область. Глава области Вячеслав Гладков сообщил, что после атаки ДРГ в больницах находятся девять человек. Песков называл атаки попыткой Киева отвлечь внимание от потери Украиной Бахмута (Артемовска).

Киев использует технику НАТО против российских военных. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла, отвечая на вопрос про западное вооружение, которое использовали диверсанты на территории Белгородской области. «Все больше техники поступает на вооружение ВСУ и киевского режима. Не секрет, что эта техника используется против наших военных», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что с каждым днем идет прямая и косвенная вовлеченность в конфликт. «Мы делаем соответствующие выводы», — заключил Песков. Украинские диверсанты 22 мая проникли в Белгородскую область. Глава области Вячеслав Гладков сообщил, что после атаки ДРГ в больницах находятся девять человек. Песков называл атаки попыткой Киева отвлечь внимание от потери Украиной Бахмута (Артемовска).