В Кремле оценили присутствие техники НАТО в Белгородской области

Песков: военная техника НАТО используется против российских военных
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© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Не секрет, что техника НАТО используется против наших военных, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

Киев использует технику НАТО против российских военных. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла, отвечая на вопрос про западное вооружение, которое использовали диверсанты на территории Белгородской области.

«Все больше техники поступает на вооружение ВСУ и киевского режима. Не секрет, что эта техника используется против наших военных», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что с каждым днем идет прямая и косвенная вовлеченность в конфликт. «Мы делаем соответствующие выводы», — заключил Песков.

Украинские диверсанты 22 мая проникли в Белгородскую область. Глава области Вячеслав Гладков сообщил, что после атаки ДРГ в больницах находятся девять человек. Песков называл атаки попыткой Киева отвлечь внимание от потери Украиной Бахмута (Артемовска).

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Киев использует технику НАТО против российских военных. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла, отвечая на вопрос про западное вооружение, которое использовали диверсанты на территории Белгородской области. «Все больше техники поступает на вооружение ВСУ и киевского режима. Не секрет, что эта техника используется против наших военных», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что с каждым днем идет прямая и косвенная вовлеченность в конфликт. «Мы делаем соответствующие выводы», — заключил Песков. Украинские диверсанты 22 мая проникли в Белгородскую область. Глава области Вячеслав Гладков сообщил, что после атаки ДРГ в больницах находятся девять человек. Песков называл атаки попыткой Киева отвлечь внимание от потери Украиной Бахмута (Артемовска).
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