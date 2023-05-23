Матвиенко поручила губернатору Моору наказать чиновников за пожары в Тюменской области

24 мая 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Матвиенко поручила наказать чиновников, которые допустили пожары в Тюменской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поручила губернатору Тюменской области Александру Моору наказать муниципальных чиновников, которые допустили пожары на территории населенных пунктов региона. Соответствующее заявление она сделала во время заседания Совфеда РФ. «Нам известно, что были поселки, где были закрыты колонки, где был заблокирован доступ к воде. Кто в этом виновен? Разве местные власти не знали этого? Александр Викторович, надо сделать выводы», — заявила Матвиенко во время заседания Совета Федерации РФ. Как ранее указывало агентство, в апреле на территории Тюменской области был введен особый противопожарный режим: жителям и гостям региона запретили посещать леса и жечь костры. 4 мая тюменский губернатор Александр Моор из-за пожаров объявил в регионе режим ЧС. Несмотря на это, от огня серьезно пострадали несколько населенных пунктов Тюменской области.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поручила губернатору Тюменской области Александру Моору наказать муниципальных чиновников, которые допустили пожары на территории населенных пунктов региона. Соответствующее заявление она сделала во время заседания Совфеда РФ. «Нам известно, что были поселки, где были закрыты колонки, где был заблокирован доступ к воде. Кто в этом виновен? Разве местные власти не знали этого? Александр Викторович, надо сделать выводы», — заявила Матвиенко во время заседания Совета Федерации РФ. Как ранее указывало агентство, в апреле на территории Тюменской области был введен особый противопожарный режим: жителям и гостям региона запретили посещать леса и жечь костры. 4 мая тюменский губернатор Александр Моор из-за пожаров объявил в регионе режим ЧС. Несмотря на это, от огня серьезно пострадали несколько населенных пунктов Тюменской области.