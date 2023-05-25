Советник Пушилина раскрыл, когда начнется восстановление Артемовска

Ян Гагин: к восстановлению Артемовска приступят после разминирования и оценки повреждений
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Виды Мариуполя. Мариуполь, ДНР, последствия, мариуполь, война, разрушения, обстрел
ВСУ оставили в Артемовске множество заминированных объектов, сказал Ян Гагин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Восстановление Артемовска (Бахмута) начнется после работы по разминированию и оценки повреждений города. Об этом сообщил URA.RU советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«Чтобы назвать точные цифры по времени и необходимым средствам для восстановления, нужно провести работы по дефектовке сооружений и коммуникаций. Нужно выяснить, что повреждено. До проведения оценки необходимо заняться разминированием. ВСУ оставили множество ловушек. Город заполнен минами, гранатами и различными заминированными предметами. Во время разминирования могут появиться новые разрушения. Когда город будет безопасен для тех, кто будет проводить работы, можно будет приступать к оценке и восстановлению», — сказал Ян Гагин.

По его словам, над Артемовском возьмет шефство один из российских регионов. «У нас уже есть опыт восстановления сильно поврежденных городов. Мы его получили в Мариуполе. Если получилось там, значит, получится и в Артемовске. По уже доброй традиции, над городом возьмет шефство один из российских регионов. Пока его не назначили», — отметил собеседник URA.RU.

Артемовск был взят 20 мая 2023 года силами ЧВК «Вагнер». В марте президент Украины Владимир Зеленский предрек политическое поражение для Украины из-за потери города. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что все мирное население было эвакуировано, но сотрудники Министерства внутренних дел России приступили к поиску остающихся в городе гражданских.

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Восстановление Артемовска (Бахмута) начнется после работы по разминированию и оценки повреждений города. Об этом сообщил URA.RU советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин. «Чтобы назвать точные цифры по времени и необходимым средствам для восстановления, нужно провести работы по дефектовке сооружений и коммуникаций. Нужно выяснить, что повреждено. До проведения оценки необходимо заняться разминированием. ВСУ оставили множество ловушек. Город заполнен минами, гранатами и различными заминированными предметами. Во время разминирования могут появиться новые разрушения. Когда город будет безопасен для тех, кто будет проводить работы, можно будет приступать к оценке и восстановлению», — сказал Ян Гагин. По его словам, над Артемовском возьмет шефство один из российских регионов. «У нас уже есть опыт восстановления сильно поврежденных городов. Мы его получили в Мариуполе. Если получилось там, значит, получится и в Артемовске. По уже доброй традиции, над городом возьмет шефство один из российских регионов. Пока его не назначили», — отметил собеседник URA.RU. Артемовск был взят 20 мая 2023 года силами ЧВК «Вагнер». В марте президент Украины Владимир Зеленский предрек политическое поражение для Украины из-за потери города. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что все мирное население было эвакуировано, но сотрудники Министерства внутренних дел России приступили к поиску остающихся в городе гражданских.
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