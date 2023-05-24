Генсек НАТО поставил точку в вопросе вступления Украины в альянс

Йенс Столтенберг назвал условие для начала рассмотрения вопроса о членстве Украины в НАТО
Украина не вступит в НАТО до момента завершения конфликта с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ход Брюссельского форума.
«Вопрос о вступлении Украины в альянс во время военного конфликта не рассматривается», — сказал Йенс Столтенберг в ходе форума. Трансляция его выступления ведется на официальном
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не соответствует критериям для вступления в НАТО. Он отметил, что страна не сможет стать членом альянса в обозримом будущем.
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