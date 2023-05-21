Шольц развеял мечты Украины о скором вступлении в НАТО

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, Олаф Шольц
Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем, заявил Олаф Шольц Фото:

Украина не соответствует критериям для вступления в НАТО. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Конечно, среди критериев, которые формулирует для себя НАТО, много условий, которым Украина на данный момент не соответствует», — отметил канцлер Германии Олаф Шольц во время саммита G7. Его слова приводятся на сайте Центрально-Германского радио MDR. При этом он уточнил, что члены НАТО давно отметили перспективность Киева для вступления в Североатлантический альянс, но страна не сможет туда вступить в «обозримом будущем».

Ранее Шольц подчеркивал, что переговоры между Москвой и Киевом должны быть окончательными. Он также уточнял, что поддержка Украины странами Запада будет долгосрочной. В то же время Германия отказалась поставлять Украине истребители F-16. Последней страной, которая вступила в НАТО, была Финляндия, передает A42.Ru.

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Украина не соответствует критериям для вступления в НАТО. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Конечно, среди критериев, которые формулирует для себя НАТО, много условий, которым Украина на данный момент не соответствует», — отметил канцлер Германии Олаф Шольц во время саммита G7. Его слова приводятся на сайте Центрально-Германского радио MDR. При этом он уточнил, что члены НАТО давно отметили перспективность Киева для вступления в Североатлантический альянс, но страна не сможет туда вступить в «обозримом будущем». Ранее Шольц подчеркивал, что переговоры между Москвой и Киевом должны быть окончательными. Он также уточнял, что поддержка Украины странами Запада будет долгосрочной. В то же время Германия отказалась поставлять Украине истребители F-16. Последней страной, которая вступила в НАТО, была Финляндия, передает A42.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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