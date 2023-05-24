Минпромторг РФ успокоил россиян из-за угрозы дефицита контактных линз

В случае прекращения поставок контактных линз на российский рынок оперативно будут приняты меры по внесению продукции в перечень параллельного импорта. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.
«В Минпромторге РФ обещают, что в случае прекращения поставок контактных линз ведомство оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта», — сказали в пресс-службе министерства. Сообщение передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Россия рискует столкнуться с дефицитом контактных линз. Один из основных поставщиков продукции Johnson & Johnson начал рассылать оптикам уведомления о приостановке импорта продукции. К тому же на некоторые линзы цены выросли в полтора раза.
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