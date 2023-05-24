24 мая 2023

Минпромторг РФ успокоил россиян из-за угрозы дефицита контактных линз

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Ремонтные работы на автодороге по проспекту Мальцева. Курган, оптика, пожилая женщина
В Минпромторге пообещали принять меры в случае прекращения поставок контактных линз в Россию Фото:
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В случае прекращения поставок контактных линз на российский рынок оперативно будут приняты меры по внесению продукции в перечень параллельного импорта. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

«В Минпромторге РФ обещают, что в случае прекращения поставок контактных линз ведомство оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта», — сказали в пресс-службе министерства. Сообщение передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия рискует столкнуться с дефицитом контактных линз. Один из основных поставщиков продукции Johnson & Johnson начал рассылать оптикам уведомления о приостановке импорта продукции. К тому же на некоторые линзы цены выросли в полтора раза.

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В случае прекращения поставок контактных линз на российский рынок оперативно будут приняты меры по внесению продукции в перечень параллельного импорта. Об этом сообщили в Минпромторге РФ. «В Минпромторге РФ обещают, что в случае прекращения поставок контактных линз ведомство оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта», — сказали в пресс-службе министерства. Сообщение передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Россия рискует столкнуться с дефицитом контактных линз. Один из основных поставщиков продукции Johnson & Johnson начал рассылать оптикам уведомления о приостановке импорта продукции. К тому же на некоторые линзы цены выросли в полтора раза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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