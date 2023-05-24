24 мая 2023

Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу назвал газовый хаб угрозой для страны

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С созданием хаба зависимость Турции от России увеличится до 70-80%, считает Кемаль Кылычдароглу Фото:

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу считает, что соглашение с Россией о создании газового хаба угрожает энергетической независимости страны и в будущем может создать большие проблемы. Свое мнение Кылычдароглу озвучил, отвечая на вопросы зрителей Youtube — канала.

«Вы говорите, что заключили соглашение с РФ о создании газового хаба. Если сейчас Турция зависима от РФ в плане энергетики на 30-40 процентов, то с созданием хаба зависимость увеличится до 70-80 процентов. Это же капитуляция! Мы проиграем!» — сказал Кылычдароглу в интервью на Youtube-канале Babala TV.

Ранее сообщалось, что Турции потребовались российские инвестиции для строительства газового хаба после крупного землетрясения на юго-востоке страны и приостановки переговоров по возведению объекта. По словам президента России Владимира Путина, РФ будет отправлять газ через специальный хаб для других стран. В турецком Минэнерго допустили, что хаб заработает максимум в течение года.

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Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу считает, что соглашение с Россией о создании газового хаба угрожает энергетической независимости страны и в будущем может создать большие проблемы. Свое мнение Кылычдароглу озвучил, отвечая на вопросы зрителей Youtube — канала. «Вы говорите, что заключили соглашение с РФ о создании газового хаба. Если сейчас Турция зависима от РФ в плане энергетики на 30-40 процентов, то с созданием хаба зависимость увеличится до 70-80 процентов. Это же капитуляция! Мы проиграем!» — сказал Кылычдароглу в интервью на Youtube-канале Babala TV. Ранее сообщалось, что Турции потребовались российские инвестиции для строительства газового хаба после крупного землетрясения на юго-востоке страны и приостановки переговоров по возведению объекта. По словам президента России Владимира Путина, РФ будет отправлять газ через специальный хаб для других стран. В турецком Минэнерго допустили, что хаб заработает максимум в течение года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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