Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу назвал газовый хаб угрозой для страны

25 мая 2023 в 01:38 Размер текста - 17 +

С созданием хаба зависимость Турции от России увеличится до 70-80%, считает Кемаль Кылычдароглу Фото: Александр Мамаев © URA.RU Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу считает, что соглашение с Россией о создании газового хаба угрожает энергетической независимости страны и в будущем может создать большие проблемы. Свое мнение Кылычдароглу озвучил, отвечая на вопросы зрителей Youtube — канала. «Вы говорите, что заключили соглашение с РФ о создании газового хаба. Если сейчас Турция зависима от РФ в плане энергетики на 30-40 процентов, то с созданием хаба зависимость увеличится до 70-80 процентов. Это же капитуляция! Мы проиграем!» — сказал Кылычдароглу в интервью на Youtube-канале Babala TV . Ранее сообщалось, что Турции потребовались российские инвестиции для строительства газового хаба после крупного землетрясения на юго-востоке страны и приостановки переговоров по возведению объекта. По словам президента России Владимира Путина, РФ будет отправлять газ через специальный хаб для других стран. В турецком Минэнерго допустили, что хаб заработает максимум в течение года.

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу считает, что соглашение с Россией о создании газового хаба угрожает энергетической независимости страны и в будущем может создать большие проблемы. Свое мнение Кылычдароглу озвучил, отвечая на вопросы зрителей Youtube — канала. «Вы говорите, что заключили соглашение с РФ о создании газового хаба. Если сейчас Турция зависима от РФ в плане энергетики на 30-40 процентов, то с созданием хаба зависимость увеличится до 70-80 процентов. Это же капитуляция! Мы проиграем!» — сказал Кылычдароглу в интервью на Youtube-канале Babala TV. Ранее сообщалось, что Турции потребовались российские инвестиции для строительства газового хаба после крупного землетрясения на юго-востоке страны и приостановки переговоров по возведению объекта. По словам президента России Владимира Путина, РФ будет отправлять газ через специальный хаб для других стран. В турецком Минэнерго допустили, что хаб заработает максимум в течение года.