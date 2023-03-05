Турция попросила от России инвестиций для газового хаба

06 марта 2023 в 05:19 Размер текста - 17 +

Анкара просит инвестиций у России после землетрясения Фото: media.gazprom-neft.ru. Турции потребовались российские инвестиции для строительства газового хаба после крупного землетрясения на юго-востоке страны и приостановки переговоров по возведению объекта. Об этом заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан. «Переговоры по хабу были приостановлены, так как после землетрясений многое изменилось в Турции. Все приоритеты сменились. Принципиально — да, но сейчас у нас нет денег на его возведение. Если у РФ есть деньги — пожалуйста, начинайте строить хаб. Все зависит от инвестиций», — сказал Чагры Эрхан РИА Новости. К практической реализации совместного газового хаба Москва и Анкара приступили в конце прошлого года. Ранее лидер России Владимир Путин предложил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану создать газовый хаб на территории его страны. Это решение было принято из-за диверсий на «Северных потоках», которые глава РФ назвал терактом. Эрдоган принял предложение Путина. Турецкие специалисты начали работу над проектом газового хаба, который разработали в РФ, в январе 2023 года. Встреча стран-потребителей и поставщиков газа должна была состоятся 14—15 февраля, но после землетрясений 6 февраля встреча была перенесена предварительно на 22 марта.

Турции потребовались российские инвестиции для строительства газового хаба после крупного землетрясения на юго-востоке страны и приостановки переговоров по возведению объекта. Об этом заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан. «Переговоры по хабу были приостановлены, так как после землетрясений многое изменилось в Турции. Все приоритеты сменились. Принципиально — да, но сейчас у нас нет денег на его возведение. Если у РФ есть деньги — пожалуйста, начинайте строить хаб. Все зависит от инвестиций», — сказал Чагры Эрхан РИА Новости. К практической реализации совместного газового хаба Москва и Анкара приступили в конце прошлого года. Ранее лидер России Владимир Путин предложил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану создать газовый хаб на территории его страны. Это решение было принято из-за диверсий на «Северных потоках», которые глава РФ назвал терактом. Эрдоган принял предложение Путина. Турецкие специалисты начали работу над проектом газового хаба, который разработали в РФ, в январе 2023 года. Встреча стран-потребителей и поставщиков газа должна была состоятся 14—15 февраля, но после землетрясений 6 февраля встреча была перенесена предварительно на 22 марта.