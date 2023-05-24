24 мая 2023
23 мая 2023

Партнеру из Китая показали культуру курганского города

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Заседание областной думы. Курган, рукопожатие, чиновники, депутаты
Партнеры обсудили формирование доверительных отношений между Россией и Китаем Фото:

В рамках партнерской поездки Шадринск (Курганская область) посетил представитель провинции Шэньси (Китай) Хэ Шаолун. Ему показали памятники архитектуры и краеведческий музей, сообщает журнал «Мое Зауралье».

«Гости из Китая встретились с китайскими студентами Шадринского государственного университета. Они прошлись по старинным улицам, познакомились с памятниками архитектуры и посетили краеведческий музей имени Бирюкова», — сообщает журнал в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Партнеры обсудили знакомство с культурой двух стран и формирование доверительных отношений на основе сотрудничества России и Китая.

Ранее URA.RU писало, что партнеры из Китая посетили Курганский завод растительных масел. Они познакомились с работой подразделений в селе Менщиково, который является лидером по производству подсолнечного масла среди регионов УрФО.

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В рамках партнерской поездки Шадринск (Курганская область) посетил представитель провинции Шэньси (Китай) Хэ Шаолун. Ему показали памятники архитектуры и краеведческий музей, сообщает журнал «Мое Зауралье». «Гости из Китая встретились с китайскими студентами Шадринского государственного университета. Они прошлись по старинным улицам, познакомились с памятниками архитектуры и посетили краеведческий музей имени Бирюкова», — сообщает журнал в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Партнеры обсудили знакомство с культурой двух стран и формирование доверительных отношений на основе сотрудничества России и Китая. Ранее URA.RU писало, что партнеры из Китая посетили Курганский завод растительных масел. Они познакомились с работой подразделений в селе Менщиково, который является лидером по производству подсолнечного масла среди регионов УрФО.
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