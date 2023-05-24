Партнеру из Китая показали культуру курганского города

В рамках партнерской поездки Шадринск (Курганская область) посетил представитель провинции Шэньси (Китай) Хэ Шаолун. Ему показали памятники архитектуры и краеведческий музей, сообщает журнал «Мое Зауралье».
«Гости из Китая встретились с китайскими студентами Шадринского государственного университета. Они прошлись по старинным улицам, познакомились с памятниками архитектуры и посетили краеведческий музей имени Бирюкова», — сообщает журнал в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Партнеры обсудили знакомство с культурой двух стран и формирование доверительных отношений на основе сотрудничества России и Китая.
Ранее URA.RU писало, что партнеры из Китая посетили Курганский завод растительных масел. Они познакомились с работой подразделений в селе Менщиково, который является лидером по производству подсолнечного масла среди регионов УрФО.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.