Газпромбанк потребовал взыскать имущество с холдинга челябинского олигарха

Имущество «Мечела» требуют обратить к взысканию в рамках финансового спора почти на 12 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Газпромбанк потребовал обратить взыскание на заложенное имущество предприятий холдинга ПАО «Мечел» Игоря Зюзина из Челябинска. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Принять исковое заявление к производству и возбудить производство по делу. Назначить собеседование со сторонами и предварительное заседание на 6 июня», — отмечается в определении Арбитражного суда Москвы.

Иск подан в рамках спора о 12-миллиардной задолженности ПАО «Мечел» и ООО «Управляющая компания Мечел-сталь». Иск о погашении долга будет рассмотрен 5 июня.

Взыскать средства Газпромбанк потребовал в апреле. Сам истец на запрос URA.RU не ответил, а представители ответчика предположили, что речь идет о кредитной линии, открытой в иностранном банке. Как URA.RU заявила директор управления по коммуникациям и устойчивому развитию ПАО «Мечел» Екатерина Видеман, один из траншей кредита был профинансирован Газпромбанком. Видеман подчеркнула, что компания своевременно рассчитывается по своим обязательствам.

Газпромбанк является вторым по сумме предоставленных средств кредитором холдинга «Мечел». Финучреждение является держателем долгового портфеля группы компаний в размере 146,6 миллиарда рублей. Крупнейшим кредитором является банк ВТБ, который после выкупа 50 млрд рублей задолженности контролирует обязательства «Мечела» на сумму 204,6 миллиарда рублей.

В рамках спора его инициатор подал два иска. При подготовке материала URA.RU обратилось за подробностями процесса по взысканию активов к пресс-службе ответчика, но «Мечел» оставил запрос без комментариев.