Как отдыхаем в июне-2023: выходные и праздничные дни, календарь

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Певческий праздник «Хором славим Россию и город» в Историческом сквере. Екатеринбург, триколор, флаг россии, день россии, 12июня
Дополнительный выходной ждет россиян в июне по случаю Дня России Фото:

Уже через неделю наступит первый месяц лета 2023 года. Подготовка к нему у россиян идет полным ходом: впереди сезон отпусков и дачной жизни. URA.RU расскажет о нерабочих и праздничных днях месяца, чтобы вы правильно спланировали свой отдых.

Выходные и праздничные дни в июне

В июне 2023 года у граждан, состоящих на пятидневной рабочей неделе, будет восемь нерабочих дней (субботы и воскресенья). Но добавится еще один выходной по случаю Дня России, который традиционно отмечается 12-го числа.

Производственный календарь на июнь 2023 года

День России

День России — праздник РФ, который отмечается ежегодно с 1992 года в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. В этот день в Кремле президент России вручает государственные премии, а в регионах проходят торжественные мероприятия. В Москве праздник принято завершать салютом.

Как правильно выбрать отпуск в июне

Выгодно ли брать отпуск в июне 2023 года и как правильно его выбрать? Своим мнением поделилась доцент Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева.

«В июне выгоднее оформить отпуск с пятого по девятое число (при этом фактически вы будете отдыхать с 3 по 12 включительно) или с 13 по 16 (с 10 по 18 включительно). Нерабочие праздничные дни, которые приходятся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются», — сообщила Васильева, ее слова приводит РИА Новости. Она также отметила, что июнь не самый выгодный месяц, когда стоит брать отпуск: для отдыха лучше выбрать август.

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Уже через неделю наступит первый месяц лета 2023 года. Подготовка к нему у россиян идет полным ходом: впереди сезон отпусков и дачной жизни. URA.RU расскажет о нерабочих и праздничных днях месяца, чтобы вы правильно спланировали свой отдых. Выходные и праздничные дни в июне В июне 2023 года у граждан, состоящих на пятидневной рабочей неделе, будет восемь нерабочих дней (субботы и воскресенья). Но добавится еще один выходной по случаю Дня России, который традиционно отмечается 12-го числа. День России День России — праздник РФ, который отмечается ежегодно с 1992 года в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. В этот день в Кремле президент России вручает государственные премии, а в регионах проходят торжественные мероприятия. В Москве праздник принято завершать салютом. Как правильно выбрать отпуск в июне Выгодно ли брать отпуск в июне 2023 года и как правильно его выбрать? Своим мнением поделилась доцент Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева. «В июне выгоднее оформить отпуск с пятого по девятое число (при этом фактически вы будете отдыхать с 3 по 12 включительно) или с 13 по 16 (с 10 по 18 включительно). Нерабочие праздничные дни, которые приходятся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются», — сообщила Васильева, ее слова приводит РИА Новости. Она также отметила, что июнь не самый выгодный месяц, когда стоит брать отпуск: для отдыха лучше выбрать август.
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