Дочка «Курганмашзавода» из Екатеринбурга ищет ремонтников БМП и БТР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганский машиностроительный завод (КМЗ) , кмз, сборка бмп, цех завода
Завод в Екатеринбурге, которым управляет КМЗ, ищет ремонтников боевых машин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бронетанковый завод из Екатеринбурга, которым руководит «Курганмашзавод», ищет слесарей по ремонту боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР). Работникам обещают зарплату до 150 тысяч рублей. Информация о вакансии опубликована на сайте с объявлениями HeadHunter.

«Требуется слесарь по ремонту дизельных двигателей спецмашин с опытом от одного до трех лет. Работа на АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“ в Екатеринбурге. Заработная плата: от 60 000 до 150 000 рублей», — указано на сайте.

В обязанности слесарей входит дефектовка, разборка, ремонт, сборка и испытание двигателей спецмашин и гусеничной бронетехники. График работы: шесть дней в неделю. Сверхурочная работа и смены в выходные дни оплачиваются в двойном размере. Иногородним сотрудникам представляется жилье.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» подключил предприятие в Екатеринбурге к восстановлению техники, поврежденной на СВО. Бронетанковый завод ремонтирует боевые машины для ВДВ. Также сообщалось, что филиал курганского военного предприятия в Волгограде в два раза увеличил ремонт БМД-2 и БТР-Д.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бронетанковый завод из Екатеринбурга, которым руководит «Курганмашзавод», ищет слесарей по ремонту боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР). Работникам обещают зарплату до 150 тысяч рублей. Информация о вакансии опубликована на сайте с объявлениями HeadHunter. «Требуется слесарь по ремонту дизельных двигателей спецмашин с опытом от одного до трех лет. Работа на АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“ в Екатеринбурге. Заработная плата: от 60 000 до 150 000 рублей», — указано на сайте. В обязанности слесарей входит дефектовка, разборка, ремонт, сборка и испытание двигателей спецмашин и гусеничной бронетехники. График работы: шесть дней в неделю. Сверхурочная работа и смены в выходные дни оплачиваются в двойном размере. Иногородним сотрудникам представляется жилье. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» подключил предприятие в Екатеринбурге к восстановлению техники, поврежденной на СВО. Бронетанковый завод ремонтирует боевые машины для ВДВ. Также сообщалось, что филиал курганского военного предприятия в Волгограде в два раза увеличил ремонт БМД-2 и БТР-Д.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...