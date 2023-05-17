Дочка «Курганмашзавода» из Екатеринбурга ищет ремонтников БМП и БТР

17 мая 2023 в 09:43 Размер текста - 17 +

Завод в Екатеринбурге, которым управляет КМЗ, ищет ремонтников боевых машин Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бронетанковый завод из Екатеринбурга, которым руководит «Курганмашзавод», ищет слесарей по ремонту боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР). Работникам обещают зарплату до 150 тысяч рублей. Информация о вакансии опубликована на сайте с объявлениями HeadHunter. «Требуется слесарь по ремонту дизельных двигателей спецмашин с опытом от одного до трех лет. Работа на АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“ в Екатеринбурге. Заработная плата: от 60 000 до 150 000 рублей», — указано на сайте. В обязанности слесарей входит дефектовка, разборка, ремонт, сборка и испытание двигателей спецмашин и гусеничной бронетехники. График работы: шесть дней в неделю. Сверхурочная работа и смены в выходные дни оплачиваются в двойном размере. Иногородним сотрудникам представляется жилье. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» подключил предприятие в Екатеринбурге к восстановлению техники, поврежденной на СВО. Бронетанковый завод ремонтирует боевые машины для ВДВ. Также сообщалось, что филиал курганского военного предприятия в Волгограде в два раза увеличил ремонт БМД-2 и БТР-Д.

Бронетанковый завод из Екатеринбурга, которым руководит «Курганмашзавод», ищет слесарей по ремонту боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР). Работникам обещают зарплату до 150 тысяч рублей. Информация о вакансии опубликована на сайте с объявлениями HeadHunter. «Требуется слесарь по ремонту дизельных двигателей спецмашин с опытом от одного до трех лет. Работа на АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“ в Екатеринбурге. Заработная плата: от 60 000 до 150 000 рублей», — указано на сайте. В обязанности слесарей входит дефектовка, разборка, ремонт, сборка и испытание двигателей спецмашин и гусеничной бронетехники. График работы: шесть дней в неделю. Сверхурочная работа и смены в выходные дни оплачиваются в двойном размере. Иногородним сотрудникам представляется жилье. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» подключил предприятие в Екатеринбурге к восстановлению техники, поврежденной на СВО. Бронетанковый завод ремонтирует боевые машины для ВДВ. Также сообщалось, что филиал курганского военного предприятия в Волгограде в два раза увеличил ремонт БМД-2 и БТР-Д.