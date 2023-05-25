Челябинский депутат Лантратова выступила против введения шестидневки

Яна Лантратова хочет, чтобы родители больше времени уделяли детям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова 25 мая высказалась против введения шестидневной рабочей недели в России. Лантратова сообщила, что у российских родителей и так мало времени, чтобы воспитывать своих детей.

«Я это предложение от коллег в Госдуме не поддержу. Я бы наоборот, предоставила возможность семьям проводить вместе больше времени. Мы много говорим о воспитании детей, о духовных скрепах, однако, родители порой не знают, что происходит с их детьми, они все время на работе», — заявила Лантратова в эфире «Большая редакция».

Депутат отметила, что у нее самой нет возможности поехать в отпуск. Прошлый август она провела на освобожденной территории в Херсонской области.

«Я работаю и в субботу, а иногда и в воскресенье. Отпуска в период СВО у меня нет, а сына приходится отправлять к бабушке и дедушке. Есть заводы, которые работают в сложном графике и людям компенсируют переработку, но подчеркиваю, что семьи должны быть вместе», — добавила Лантратова.

С инициативой введения шестидневной рабочей недели ранее выступила ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Свое предложение сообщество внесло в Минтруд РФ, обоснован его необходимостью усиления экономики и технологического прорыва.