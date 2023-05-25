Политолог Гаспарян допустил, что главком ВСУ Залужный мертв

25 мая 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Слухи о смерти Залужного могут оказаться правдой, заявил политолог Армен Гаспарян Фото: Официальный сайт президента Украины Слухи о серьезном ранении главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного или даже его смерти могут быть правдой. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян. «Хуторяне сами нервничают от того, что про Залужного ничего нет уже две недели как. Это серьезный срок, учитывая, с какой интенсивностью он давал интервью, фотографировался. А сейчас его две недели как нет вообще. Это серьезная история. Вряд ли фейк», — сказал Гаспарян в интервью Пятому каналу. Он подчеркнул, что опровергнуть фейк несложно — нужно показать Залужного. По его словам, каждый час затягивания и паузы косвенно подтверждают информацию о гибели главнокомандующего. Ранее URA.RU сообщало о тяжелом ранении Валерия Залужного при российском ракетном ударе по штабу. После этого военному сделали трепанацию на черепе.

Слухи о серьезном ранении главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного или даже его смерти могут быть правдой. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян. «Хуторяне сами нервничают от того, что про Залужного ничего нет уже две недели как. Это серьезный срок, учитывая, с какой интенсивностью он давал интервью, фотографировался. А сейчас его две недели как нет вообще. Это серьезная история. Вряд ли фейк», — сказал Гаспарян в интервью Пятому каналу. Он подчеркнул, что опровергнуть фейк несложно — нужно показать Залужного. По его словам, каждый час затягивания и паузы косвенно подтверждают информацию о гибели главнокомандующего. Ранее URA.RU сообщало о тяжелом ранении Валерия Залужного при российском ракетном ударе по штабу. После этого военному сделали трепанацию на черепе.