Власти увеличили количество дешевых авиарейсов из Перми в Самару и Калининград

25 мая 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Минтранс обновил перечень субсидируемых маршрутов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Пермского края смогут чаще летать в Самару и Калининград. Количество авиарейсов в эти города увеличено. Обновленный перечень субсидируемых маршрутов на текущий год опубликовало министерства транспорта края. Приказ размещен на сайте ведомства. «Внести изменения в перечень субсидируемых маршрутов воздушного транспорта на 2023 год, утвержденный приказом министерства транспорта Пермского края от 7 ноября 2022 года», — сказано в приказе. Так, количество парных авиарейсов, которые будут выполнены в текущем году в Самару, увеличено с 84 до 102, а в Калининград — с 67 до 119. Также увеличено количество авиарейсов в Мурманск При этом из перечня субсидируемых исключен рейс в Барнаул. Количество рейсов из Перми в Астрахань сократилось с 54 до 8, поскольку с февраля этого года больше не выполняются. Также сокращено количество авиарейсов в Казань, Минеральные воды, Нижний Новгород, Сургут, Тюмень, Волгоград, Махачкалу и Когалым. Количество авиарейсов в Минск осталось прежним — 78 в год. В минувшем году краевые власти увеличили финансирование субсидируемых маршрутов. Из регионального бюджета на эти цели направлено 260 млн рублей.

Жители Пермского края смогут чаще летать в Самару и Калининград. Количество авиарейсов в эти города увеличено. Обновленный перечень субсидируемых маршрутов на текущий год опубликовало министерства транспорта края. Приказ размещен на сайте ведомства. «Внести изменения в перечень субсидируемых маршрутов воздушного транспорта на 2023 год, утвержденный приказом министерства транспорта Пермского края от 7 ноября 2022 года», — сказано в приказе. Так, количество парных авиарейсов, которые будут выполнены в текущем году в Самару, увеличено с 84 до 102, а в Калининград — с 67 до 119. Также увеличено количество авиарейсов в Мурманск При этом из перечня субсидируемых исключен рейс в Барнаул. Количество рейсов из Перми в Астрахань сократилось с 54 до 8, поскольку с февраля этого года больше не выполняются. Также сокращено количество авиарейсов в Казань, Минеральные воды, Нижний Новгород, Сургут, Тюмень, Волгоград, Махачкалу и Когалым. Количество авиарейсов в Минск осталось прежним — 78 в год. В минувшем году краевые власти увеличили финансирование субсидируемых маршрутов. Из регионального бюджета на эти цели направлено 260 млн рублей.