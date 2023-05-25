В США раскрыли, когда ВСУ планируют ударить по Крыму

Newsweek: ВСУ планируют ударить по Крыму после получения истребителей F-16

25 мая 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

ВСУ могут ударить по Крыму при помощи истребителей F-16, считает Бринн Таннехилл Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина намерена выпустить ракету по территории Крыма, с целью его «изоляции». Так считает технический аналитик RAND Corporation Бринн Таннехилл. «Украина заявила, что намерена вернуть Крым, но предпочла бы сделать это бескровно. <…> В тот момент, когда JASSM (крылатая ракета класса «воздух — поверхность — прим. URA.RU) выпущенная с [истребителя] F-16, способна изолировать Крым. Это момент, когда F-16 нужны больше всего», — уточнила Бринн Таннехилл изданию Newsweek. Специалист подчеркнула, что до этого украинские пилоты должны пройти обучение по пилотированию истребителями. Во время годовщины с начала спецоперации РФ 24 февраля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Вооруженные силы Украины намерены «вернуть» Крым. В США уверены, что в этом случае Россия будет готова применить ядерное оружие. При этом советник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не против, если Украина будет использовать американское оружие для удара по Крыму, сообщает Life. В Германии негативно реагировали на слова Зеленского о том, что в Крыму «ничего не осталось», пишет «Федеральное агентство новостей». Великобритания готова обучать украинских пилотов пилотированию F-16.

Украина намерена выпустить ракету по территории Крыма, с целью его «изоляции». Так считает технический аналитик RAND Corporation Бринн Таннехилл. «Украина заявила, что намерена вернуть Крым, но предпочла бы сделать это бескровно. <…> В тот момент, когда JASSM (крылатая ракета класса «воздух — поверхность — прим. URA.RU) выпущенная с [истребителя] F-16, способна изолировать Крым. Это момент, когда F-16 нужны больше всего», — уточнила Бринн Таннехилл изданию Newsweek. Специалист подчеркнула, что до этого украинские пилоты должны пройти обучение по пилотированию истребителями. Во время годовщины с начала спецоперации РФ 24 февраля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Вооруженные силы Украины намерены «вернуть» Крым. В США уверены, что в этом случае Россия будет готова применить ядерное оружие. При этом советник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не против, если Украина будет использовать американское оружие для удара по Крыму, сообщает Life. В Германии негативно реагировали на слова Зеленского о том, что в Крыму «ничего не осталось», пишет «Федеральное агентство новостей». Великобритания готова обучать украинских пилотов пилотированию F-16.