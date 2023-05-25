Johnson & Johnson заявила о выводе из ассортимента одного вида линз

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В России нет дефицита контактных линз, заверили в Росздравнадзоре Фото:
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Компания Johnson & Johnson уведомила Росздравнадзор о запланированном выводе из ассортимента контактных линз 1-Day Acuvue TruEye. Еще 13 видов линз производителя остаются в госреестре.

«Компания ООО „Джонсон & Джонсон“ <…>, уведомила Росздравнадзор о запланированном выводе из ассортимента медицинского изделия „Линзы контактные 1-DAY ACUVUE® ТruЕуе® with HYDRACLEAR® 1“ (регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/03724 от 27.09.2017). При этом поставки данного медицинского изделия продолжались до конца первого квартала 2023 года», — сообщает российское ведомство в Telegram. Уточняется, что на рынке РФ остаются еще 13 видом линз из ассортимента компании.

В Росздравнадзоре заверили, что уход с российского рынка именно этих контактных линз никак не отразится на удовлетворении спроса пациентов. «Признака дефицита медицинского изделия „Контактные линзы“ в Российской Федерации не зафиксировано», — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россия рискует столкнуться с дефицитом контактных линз. Один из основных поставщиков продукции Johnson & Johnson начал рассылать оптикам уведомления о приостановке импорта продукции. К тому же на некоторые линзы цены выросли в полтора раза. В Минпромторге в случае прекращения поставок обещали оперативно включить продукцию в перечень параллельного импорта.

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Компания Johnson & Johnson уведомила Росздравнадзор о запланированном выводе из ассортимента контактных линз 1-Day Acuvue TruEye. Еще 13 видов линз производителя остаются в госреестре. «Компания ООО „Джонсон & Джонсон“ <…>, уведомила Росздравнадзор о запланированном выводе из ассортимента медицинского изделия „Линзы контактные 1-DAY ACUVUE® ТruЕуе® with HYDRACLEAR® 1“ (регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/03724 от 27.09.2017). При этом поставки данного медицинского изделия продолжались до конца первого квартала 2023 года», — сообщает российское ведомство в Telegram. Уточняется, что на рынке РФ остаются еще 13 видом линз из ассортимента компании. В Росздравнадзоре заверили, что уход с российского рынка именно этих контактных линз никак не отразится на удовлетворении спроса пациентов. «Признака дефицита медицинского изделия „Контактные линзы“ в Российской Федерации не зафиксировано», — заключили в ведомстве. Ранее сообщалось, что Россия рискует столкнуться с дефицитом контактных линз. Один из основных поставщиков продукции Johnson & Johnson начал рассылать оптикам уведомления о приостановке импорта продукции. К тому же на некоторые линзы цены выросли в полтора раза. В Минпромторге в случае прекращения поставок обещали оперативно включить продукцию в перечень параллельного импорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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