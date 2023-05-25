Президент Казахстана Токаев предложил запустить скоростные грузовые поезда из Челябинска в Иран

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал развитие высокоскоростных грузоперевозок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил запустить скоростные грузоперевозки по железной дороге из Челябинска в Иран. Для этого в Казахстане готовы реконструировать «узкие» места на собственных путепроводах.

«Считаю, что созрело понимание необходимости развития транспортного коридора „Север — Юг“ в сопряжении с Транскаспийским маршрутом. В этой связи Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом Евразийского экономического союза, задействуя все свои возможности и ресурсы. В качестве предметных инициатив предлагаем запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали Челябинск — Болашак — Иран», — цитирует слова Токаева РБК.

Президент Казахстана добавил, что в стране готовы реконструировать «узкие места» в своей железнодорожной сети Бейнеу — Мангыстау и на участке автодороги Бейнеу — Шалкар. При этом в Челябинске будет создан крупный консолидирующий центр. Также он предложил рассмотреть возможность совместного финансирования строительства морских и сухих портов в Иране, что позволит расширить географию экспорта и развить логистику.

О развитии транспортных сетей между Челябинской областью и Республикой Казахстан шла речь в рамках рабочего визита губернатора региона Алексея Текслера. Губернатор подчеркнул, что благодаря реализации таких проектов, как «Север — Юг» и «Восточный коридор», возрастает объем грузоперевозок. В свою очередь в Челябинской области идет реконструкция автодороги до границы с Казахстаном и автомобильного пограничного пункта пропуска «Бугристое».