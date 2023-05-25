В Госдуме прокомментировали допустимость смены пола в России

Депутат Госдумы Хамзаев: смена пола в РФ также недопустима, как ЛГБТ-истории

26 мая 2023 в 00:37 Размер текста - 17 +

Сейчас законопроект о смена пола находится в стадии доработки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России смена пола недопустима в той же мере, что и «ЛГБТ-истории». Эта позиция считается основной в отношении законопроекта о запрете смены пола. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев. «Есть верная позиция, она основная: смена пола в нашей стране недопустима точно также, как ЛГБТ-истории», — сказал Хамзаев журналистам РИА Новости. Только сейчас законопроект находится в стадии доработки. Также Хамзаев отметил, что «каждый депутат должен иметь возможность не только проголосовать, но и поддержать закон». Будет правильно, если этот «важный» законопроект будет решаться коллективно, как это уже произошло с законом, который связан с запретом пропаганды ЛГБТ. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал ряд законов о запрете пропаганды ЛГБТ, а также педофилии и смены пола. В России кинотеатрам запрещается выдача прокатного удостоверения на фильмы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, а также выставляющие смену пола в положительном ключе. Позже министерство юстиций зарегистрировало приказ Роскомнадзора о критериях ЛГБТ-пропаганды. Он будет действовать с 1 сентября 2023 года до 2029 года.

В России смена пола недопустима в той же мере, что и «ЛГБТ-истории». Эта позиция считается основной в отношении законопроекта о запрете смены пола. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев. «Есть верная позиция, она основная: смена пола в нашей стране недопустима точно также, как ЛГБТ-истории», — сказал Хамзаев журналистам РИА Новости. Только сейчас законопроект находится в стадии доработки. Также Хамзаев отметил, что «каждый депутат должен иметь возможность не только проголосовать, но и поддержать закон». Будет правильно, если этот «важный» законопроект будет решаться коллективно, как это уже произошло с законом, который связан с запретом пропаганды ЛГБТ. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал ряд законов о запрете пропаганды ЛГБТ, а также педофилии и смены пола. В России кинотеатрам запрещается выдача прокатного удостоверения на фильмы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, а также выставляющие смену пола в положительном ключе. Позже министерство юстиций зарегистрировало приказ Роскомнадзора о критериях ЛГБТ-пропаганды. Он будет действовать с 1 сентября 2023 года до 2029 года.