25 мая 2023

В Госдуме прокомментировали допустимость смены пола в России

Депутат Госдумы Хамзаев: смена пола в РФ также недопустима, как ЛГБТ-истории
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, флаг лгбт, лгбт активисты, молодежь, радужный флаг
Сейчас законопроект о смена пола находится в стадии доработки Фото:

В России смена пола недопустима в той же мере, что и «ЛГБТ-истории». Эта позиция считается основной в отношении законопроекта о запрете смены пола. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев.

«Есть верная позиция, она основная: смена пола в нашей стране недопустима точно также, как ЛГБТ-истории», — сказал Хамзаев журналистам РИА Новости. Только сейчас законопроект находится в стадии доработки.

Также Хамзаев отметил, что «каждый депутат должен иметь возможность не только проголосовать, но и поддержать закон». Будет правильно, если этот «важный» законопроект будет решаться коллективно, как это уже произошло с законом, который связан с запретом пропаганды ЛГБТ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал ряд законов о запрете пропаганды ЛГБТ, а также педофилии и смены пола. В России кинотеатрам запрещается выдача прокатного удостоверения на фильмы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, а также выставляющие смену пола в положительном ключе. Позже министерство юстиций зарегистрировало приказ Роскомнадзора о критериях ЛГБТ-пропаганды. Он будет действовать с 1 сентября 2023 года до 2029 года.

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В России смена пола недопустима в той же мере, что и «ЛГБТ-истории». Эта позиция считается основной в отношении законопроекта о запрете смены пола. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев. «Есть верная позиция, она основная: смена пола в нашей стране недопустима точно также, как ЛГБТ-истории», — сказал Хамзаев журналистам РИА Новости. Только сейчас законопроект находится в стадии доработки. Также Хамзаев отметил, что «каждый депутат должен иметь возможность не только проголосовать, но и поддержать закон». Будет правильно, если этот «важный» законопроект будет решаться коллективно, как это уже произошло с законом, который связан с запретом пропаганды ЛГБТ. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал ряд законов о запрете пропаганды ЛГБТ, а также педофилии и смены пола. В России кинотеатрам запрещается выдача прокатного удостоверения на фильмы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, а также выставляющие смену пола в положительном ключе. Позже министерство юстиций зарегистрировало приказ Роскомнадзора о критериях ЛГБТ-пропаганды. Он будет действовать с 1 сентября 2023 года до 2029 года.
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