25 мая 2023

В Кургане потратят миллионы на ремонт дворов вдоль новой шестиполосной трассы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство дороги по ул. Бурова-Петрова. Курган, дорожный знак, машина каток
В Кургане строят шестиполосную магистраль Фото:

Власти намерены потратить порядка 20 миллионов рублей на ремонт дворов вдоль новой шестиполосной магистрали по улице Бурова-Петрова в Кургане. Об этом свидетельствуют цифры в плане реконструкции объекта.

В плане значатся шесть дворовых территорий по улице Куйбышева (дом 6), улице Новая (дома 7 и 9), территория домов по улице Блюхера (дома 26 и 28), улице Советская (дом 196). Общая сумма затраченных средств составит примерно 20 миллионов рублей. Фотография плана реконструкции объекта опубликована на странице губернатора Курганской области Вадима Шумкова в соцсети «ВКонтакте».

О плане построить продолжение Бурова-Петрова стало известно ранее. Новая магистраль по задумке авторов проекта должна разгрузить транспортный поток в центре Кургана. Сейчас на улице Бурова-Петрова ведется строительство широкого участка протяженностью в полкилометра, соединяющего второй ее участок с улицей Куйбышева. Из-за ремонтных работ перекрыли несколько участков дорог. Ограничения начали действовать с 1 мая.

Правительство собирается отремонтировать дворы вдоль новой трассы
Правительство собирается отремонтировать дворы вдоль новой трассы
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти намерены потратить порядка 20 миллионов рублей на ремонт дворов вдоль новой шестиполосной магистрали по улице Бурова-Петрова в Кургане. Об этом свидетельствуют цифры в плане реконструкции объекта. В плане значатся шесть дворовых территорий по улице Куйбышева (дом 6), улице Новая (дома 7 и 9), территория домов по улице Блюхера (дома 26 и 28), улице Советская (дом 196). Общая сумма затраченных средств составит примерно 20 миллионов рублей. Фотография плана реконструкции объекта опубликована на странице губернатора Курганской области Вадима Шумкова в соцсети «ВКонтакте». О плане построить продолжение Бурова-Петрова стало известно ранее. Новая магистраль по задумке авторов проекта должна разгрузить транспортный поток в центре Кургана. Сейчас на улице Бурова-Петрова ведется строительство широкого участка протяженностью в полкилометра, соединяющего второй ее участок с улицей Куйбышева. Из-за ремонтных работ перекрыли несколько участков дорог. Ограничения начали действовать с 1 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...