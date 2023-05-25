В Кургане строят шестиполосную магистраль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти намерены потратить порядка 20 миллионов рублей на ремонт дворов вдоль новой шестиполосной магистрали по улице Бурова-Петрова в Кургане. Об этом свидетельствуют цифры в плане реконструкции объекта.

В плане значатся шесть дворовых территорий по улице Куйбышева (дом 6), улице Новая (дома 7 и 9), территория домов по улице Блюхера (дома 26 и 28), улице Советская (дом 196). Общая сумма затраченных средств составит примерно 20 миллионов рублей. Фотография плана реконструкции объекта опубликована на странице губернатора Курганской области Вадима Шумкова в соцсети «ВКонтакте».

О плане построить продолжение Бурова-Петрова стало известно ранее. Новая магистраль по задумке авторов проекта должна разгрузить транспортный поток в центре Кургана. Сейчас на улице Бурова-Петрова ведется строительство широкого участка протяженностью в полкилометра, соединяющего второй ее участок с улицей Куйбышева. Из-за ремонтных работ перекрыли несколько участков дорог. Ограничения начали действовать с 1 мая.