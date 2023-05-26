В Тюмени отменили рейс самолета, который направлялся в ХМАО

26 мая 2023 в 06:10 Размер текста - 17 +

Был отменен рейс авиакомпании Utair Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени был отменен рейс авиакомпании Utair, который следовал до Сургута. Информация об этом находится на официальном сайте авиаперевозчика. «UT 9502 Тюмень — Сургут. Время вылета самолета в 07:30. Время посадки судна в Сургуте в 08:50. Рейс отменен», — указано на онлайн-табло аэровокзала. Также отменили обратный рейс UT 9902 Сургут — Тюмень. Самолет должен вылететь в 08:40, а прилететь в 10:40. Полет отменен. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в тюменском аэропорту Рощино отменили рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Сургут. Корреспондент агентства связался со справочной службой аэропорта. Там сообщили, что рейс отменила сама компания-перевозчик. Сотрудник справочной порекомендовал обратиться в пресс-службу Utair.

В Тюмени был отменен рейс авиакомпании Utair, который следовал до Сургута. Информация об этом находится на официальном сайте авиаперевозчика. «UT 9502 Тюмень — Сургут. Время вылета самолета в 07:30. Время посадки судна в Сургуте в 08:50. Рейс отменен», — указано на онлайн-табло аэровокзала. Также отменили обратный рейс UT 9902 Сургут — Тюмень. Самолет должен вылететь в 08:40, а прилететь в 10:40. Полет отменен. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в тюменском аэропорту Рощино отменили рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Сургут. Корреспондент агентства связался со справочной службой аэропорта. Там сообщили, что рейс отменила сама компания-перевозчик. Сотрудник справочной порекомендовал обратиться в пресс-службу Utair.