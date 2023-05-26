В Тюмени отменили рейс самолета, который направлялся в ХМАО

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Был отменен рейс авиакомпании Utair Фото:

В Тюмени был отменен рейс авиакомпании Utair, который следовал до Сургута. Информация об этом находится на официальном сайте авиаперевозчика.

«UT 9502 Тюмень — Сургут. Время вылета самолета в 07:30. Время посадки судна в Сургуте в 08:50. Рейс отменен», — указано на онлайн-табло аэровокзала.

Также отменили обратный рейс UT 9902 Сургут — Тюмень. Самолет должен вылететь в 08:40, а прилететь в 10:40. Полет отменен.

URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в тюменском аэропорту Рощино отменили рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Сургут. Корреспондент агентства связался со справочной службой аэропорта. Там сообщили, что рейс отменила сама компания-перевозчик. Сотрудник справочной порекомендовал обратиться в пресс-службу Utair.

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В Тюмени был отменен рейс авиакомпании Utair, который следовал до Сургута. Информация об этом находится на официальном сайте авиаперевозчика. «UT 9502 Тюмень — Сургут. Время вылета самолета в 07:30. Время посадки судна в Сургуте в 08:50. Рейс отменен», — указано на онлайн-табло аэровокзала. Также отменили обратный рейс UT 9902 Сургут — Тюмень. Самолет должен вылететь в 08:40, а прилететь в 10:40. Полет отменен. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в тюменском аэропорту Рощино отменили рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Сургут. Корреспондент агентства связался со справочной службой аэропорта. Там сообщили, что рейс отменила сама компания-перевозчик. Сотрудник справочной порекомендовал обратиться в пресс-службу Utair.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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