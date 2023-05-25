Экс-замглавы челябинского ПФР из колонии пытается взыскать с адвоката свыше 21 млн рублей

26 мая 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Александр Орехов (на фото) попросил суд взыскать с Олега Косенко 21,2 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший замглавы челябинского отделения ПФР Александр Орехов, находясь за решеткой, продолжает нападать на своего адвоката Олега Косенко. После заявления, в котором Орехов обвинил адвоката в мошенничестве, он подал иск о возмещении имущественного и морального вреда на общую сумму 21,2 млн рублей. По словам представителя Косенко в суде — Анастасии Татарченко, аппетиты Орехова растут. «В иске Орехов указал, что Косенко ввел его в заблуждение, обманул. Но, если учитывать, что адвокат добился для него срока ниже низшего с минимальным штрафом, его позиция непонятна. Суд мог назначить Орехову семь с половиной лет лишения свободы, как просило Гособвинение. Но с помощью Косенко ему снизили срок наказания почти вдвое — до четырех лет», — сообщила URA.RU Татарченко. Адвокат отметила возросшие аппетиты Орехова. Сначала он решил вернуть гонорар. Вероятнее всего для того, чтобы закрыть штраф. Но сейчас складывается впечатление, что он в наглую пытается заработать на этой ситуации. По словам адвоката, сумма его материальных претензий превышена в 17 раз. Ее команда была в шоке, получив такой иск. В нем Орехов просит суд при вынесении приговора Косенко, которого сейчас обвиняют в мошенничестве, взыскать с него 1,2 млн в качестве компенсации за имущественный вред и еще 20 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. В конце марта сотрудники УФСБ задержали Косенко. Как выяснилось основанием для этого стало заявление Орехова, обвинившего своего адвоката в мошенничестве. Орехов указал, что Косенко убедил его передать ему крупную сумму денег. Взамен адвокат пообещал добиться для него условного срока. Однако стороне обвинения удалось убедить суд в назначении Орехову наказания с реальным сроком. Его отправили в колонию на четыре года. Орехов являлся фигурантом уголовных дел в региональном ПФР. Вместе с главой отделения Виктором Чернобровиным и начальником АХЧ отделения Рудольфом Зайцевым он много лет получал взятки от одной из охранных фирм. Сейчас над Чернобровиным и Зайцевым идет судебный процесс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший замглавы челябинского отделения ПФР Александр Орехов, находясь за решеткой, продолжает нападать на своего адвоката Олега Косенко. После заявления, в котором Орехов обвинил адвоката в мошенничестве, он подал иск о возмещении имущественного и морального вреда на общую сумму 21,2 млн рублей. По словам представителя Косенко в суде — Анастасии Татарченко, аппетиты Орехова растут. «В иске Орехов указал, что Косенко ввел его в заблуждение, обманул. Но, если учитывать, что адвокат добился для него срока ниже низшего с минимальным штрафом, его позиция непонятна. Суд мог назначить Орехову семь с половиной лет лишения свободы, как просило Гособвинение. Но с помощью Косенко ему снизили срок наказания почти вдвое — до четырех лет», — сообщила URA.RU Татарченко. Адвокат отметила возросшие аппетиты Орехова. Сначала он решил вернуть гонорар. Вероятнее всего для того, чтобы закрыть штраф. Но сейчас складывается впечатление, что он в наглую пытается заработать на этой ситуации. По словам адвоката, сумма его материальных претензий превышена в 17 раз. Ее команда была в шоке, получив такой иск. В нем Орехов просит суд при вынесении приговора Косенко, которого сейчас обвиняют в мошенничестве, взыскать с него 1,2 млн в качестве компенсации за имущественный вред и еще 20 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. В конце марта сотрудники УФСБ задержали Косенко. Как выяснилось основанием для этого стало заявление Орехова, обвинившего своего адвоката в мошенничестве. Орехов указал, что Косенко убедил его передать ему крупную сумму денег. Взамен адвокат пообещал добиться для него условного срока. Однако стороне обвинения удалось убедить суд в назначении Орехову наказания с реальным сроком. Его отправили в колонию на четыре года. Орехов являлся фигурантом уголовных дел в региональном ПФР. Вместе с главой отделения Виктором Чернобровиным и начальником АХЧ отделения Рудольфом Зайцевым он много лет получал взятки от одной из охранных фирм. Сейчас над Чернобровиным и Зайцевым идет судебный процесс.