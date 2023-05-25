Челябинскую чиновницу будут судить за махинации с покупкой квартиры сироте

26 мая 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Обвинительное заключение по части 1 статьи 286 УК РФ направлено в горсуд Аши Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель по управлению комитета муниципальным имуществом Ашинского района Людмила Толканова (Челябинская область) выделила из бюджета на 42% больше, чем стоит квартира, переданная сироте. О том, что дело о превышении должностных полномочий направлено в суд, URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Утверждено обвинение председателю комитета по управлению муниципальным имуществом Аши по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, обвиняемая в 2018 году заключила контракт на покупку квартиры сироте. Жилье приобретено за 959 357 рублей, но согласно экспертизе, рыночная стоимость равна 535 840 рублей», — сообщили в прокуратуре. Ущерб Ашинскому району составил 423 517 рублей. Квартира не была пригодной для проживания, но Толканова подписала акт приема-передачи для принятия в муниципальную собственность. Так, на покупку из бюджета выделена сумма на 42% превышающая фактическую стоимость квартиры. Дело направили для рассмотрения в горсуд Аши. В мае 2022 года по материалам проверок Контрольно-счетной палаты и прокуратуры региона в Аше возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Позднее источник сообщил URA.RU, что фигурантом дела стала Людмила Толканова. Незаконная продажа земельного участка по льготной цене курорту «Аджигардак» нанесла ущерб местному бюджету в размере не менее 2,9 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель по управлению комитета муниципальным имуществом Ашинского района Людмила Толканова (Челябинская область) выделила из бюджета на 42% больше, чем стоит квартира, переданная сироте. О том, что дело о превышении должностных полномочий направлено в суд, URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Утверждено обвинение председателю комитета по управлению муниципальным имуществом Аши по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, обвиняемая в 2018 году заключила контракт на покупку квартиры сироте. Жилье приобретено за 959 357 рублей, но согласно экспертизе, рыночная стоимость равна 535 840 рублей», — сообщили в прокуратуре. Ущерб Ашинскому району составил 423 517 рублей. Квартира не была пригодной для проживания, но Толканова подписала акт приема-передачи для принятия в муниципальную собственность. Так, на покупку из бюджета выделена сумма на 42% превышающая фактическую стоимость квартиры. Дело направили для рассмотрения в горсуд Аши. В мае 2022 года по материалам проверок Контрольно-счетной палаты и прокуратуры региона в Аше возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Позднее источник сообщил URA.RU, что фигурантом дела стала Людмила Толканова. Незаконная продажа земельного участка по льготной цене курорту «Аджигардак» нанесла ущерб местному бюджету в размере не менее 2,9 млн рублей.