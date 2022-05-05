В деле о земле для челябинского курорта появятся VIP-фигуранты

Землю купили владельцы горнолыжного курорта «Аджигардак» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подозреваемой в уголовном деле о превышении должностных полномочий из-за незаконно продажи земли горнолыжному курорту «Аджигардак» может стать председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Ашинского района Челябинской области Людмила Толканова. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Именно Толканова подписала в 2020 году договор купли-продажи земельного участка для курорта „Аджигардак“ с женой его владельца Сергея Карелина, Ларисой. Основанием для продажи земли по заниженной цене стало то, что в 2018 году на ней было зарегистрировано как капитальное строение некое сооружение, которое никто из мэрии даже не осматривал, а вскрылось то, что оно не является капитальным, в октябре 2021 года», — рассказал источник.

Кроме того, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества уже со стороны владелицы земельного участка, получившей его без торгов и по маленькой цене незаконно. Получить комментарий Сергея Карелина к моменту публикации материала не удалось. Он не ответил на звонок.

Ранее стало известно, что в Аше по материалам проверок Контрольно-счетной палаты и прокуратуры региона при содействии УФСБ, было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по факту незаконной продажи земельного участка без проведения торгов по льготной цене. Неправомерные действия должностных лиц администрации района повлекли ущерб местному бюджету в размере не менее 2,9 млн рублей.

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