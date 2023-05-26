Артемовск официально стал частью России

Пушилин: Артемовск включен в зону ответственности администрации Шахтерска
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Армия России освобождала Артемовск с августа 2022 года Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Артемовск (Бахмут) включен в зону ответственности администрации Шахтерска (Горловский район ДНР). Соответсвующий указ подписал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Временно включен в зону влияния и ответственности администрации Шахтерска город Артемовск», — следует из текста указа. Шахтерск отдален от города на расстояние в 72 километра.

Российские силы с августа 2022 года ввели бои за Артемовск. Они завершились 20 мая, когда ЧВК «Вагнер» зачистила последнюю улицу в западной части города. На крайнем здании был водружен российский флаг. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил признательность замкомандующего Объединенной группировкой российских войск в СВО Сергею Суровикину и президенту России Владимиру Путину, которые оказали поддержку во время освобождения города, передает газета «Дни.ру».

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Артемовск (Бахмут) включен в зону ответственности администрации Шахтерска (Горловский район ДНР). Соответсвующий указ подписал врио главы ДНР Денис Пушилин. «Временно включен в зону влияния и ответственности администрации Шахтерска город Артемовск», — следует из текста указа. Шахтерск отдален от города на расстояние в 72 километра. Российские силы с августа 2022 года ввели бои за Артемовск. Они завершились 20 мая, когда ЧВК «Вагнер» зачистила последнюю улицу в западной части города. На крайнем здании был водружен российский флаг. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил признательность замкомандующего Объединенной группировкой российских войск в СВО Сергею Суровикину и президенту России Владимиру Путину, которые оказали поддержку во время освобождения города, передает газета «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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