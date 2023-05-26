Медведев: дефолт в США не пойдет на пользу России

26 мая 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Дефолт в США не выгоден для России, заявил Дмитрий Медведев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Вероятный дефолт США не пойдет на пользу России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам. «Не факт, что американский дефолт в наших интересах, в 2008 году пузырь лопнул в США, а накрыло всех. Это может быть не так хорошо и для юаня», — заявил Медведев, его слова приводит ТАСС. Он подчеркнул, что не верит в банкротство Штатов. Страна может увеличить размер государственного долга, отметил зампред Совбеза РФ. Согласно данным национальных министерств финансов, государственный долг США за 2022 год в 107 раз превысил российский. Он составил 31,42 триллиона долларов.

Вероятный дефолт США не пойдет на пользу России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам. «Не факт, что американский дефолт в наших интересах, в 2008 году пузырь лопнул в США, а накрыло всех. Это может быть не так хорошо и для юаня», — заявил Медведев, его слова приводит ТАСС. Он подчеркнул, что не верит в банкротство Штатов. Страна может увеличить размер государственного долга, отметил зампред Совбеза РФ. Согласно данным национальных министерств финансов, государственный долг США за 2022 год в 107 раз превысил российский. Он составил 31,42 триллиона долларов.