Медведев: дефолт в США не пойдет на пользу России

Вероятный дефолт США не пойдет на пользу России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам.
«Не факт, что американский дефолт в наших интересах, в 2008 году пузырь лопнул в США, а накрыло всех. Это может быть не так хорошо и для юаня», — заявил Медведев, его слова приводит ТАСС. Он подчеркнул, что не верит в банкротство Штатов. Страна может увеличить размер государственного долга, отметил зампред Совбеза РФ.
Согласно данным национальных министерств финансов, государственный долг США за 2022 год в 107 раз превысил российский. Он составил 31,42 триллиона долларов.
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