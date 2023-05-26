Подполковник МВД Иванников призвал разрешить оружие дружинникам с боевым опытом

27 мая 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Дружина состоит из ветеранов МВД и Минобороны РФ, напомнил Олег Иванников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Народные дружинники (в частности в приграничных с Украиной территориях) имеют право на ношение и применение оружия, так как состоят в основном из ветеранов МВД, Минобороны РФ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников. «В основном люди там все обученные, потому что это в большинстве случаев ветераны органов Министерства внутренних дел, Минобороны и прочих силовых ведомств. Люди, которые по своему возрасту, по здоровью уже не могут быть задействованы в специальной военной операции, но могут еще послужить для безопасности своего родного края. Комплектуются дружины именно из таких патриотов Отечества. Конечно, необходимо нашим законодателям принять ряд нормативных актов, которые будут позволять им использовать огнестрельное оружие. В этом, действительно, очень серьезная сейчас проблема. Есть люди, но нет закона, позволяющего им осуществлять такое деятельное противодействие вот этим преступным группам», — объяснил Олег Иванников. Подполковник запаса МВД напомнил, что сейчас народные дружины не являются боевой силой. «Сама по себе дружина не представляет собой никакой боевой силы. То есть она может, грубо говоря, задержать нарушителя, который распивает спиртные напитки на лавочке, а вот оказать противодействие либо же сообщить по команде о том, что готовится прорыв, такой возможности у них нет, потому что нет ни необходимых технических средств, ни вооружения», — подчеркнул Иванников. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о проникновении с Украины на территорию региона диверсионно-разведывательной группы. Российская армия, вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ, приняла необходимые меры, чтобы ликвидировать противника. Позже губернатор Белгородской области сообщил, что в регионе подготовлены отряды самообороны, но пока законодательно не решен вопрос с оружием. По мнению главы Курской области Романа Старовойта, закрепленные за дружинниками средства обороны должны выдаваться в случаях проведения учебных стрельб, контртеррористической операции или при введении военного положения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Народные дружинники (в частности в приграничных с Украиной территориях) имеют право на ношение и применение оружия, так как состоят в основном из ветеранов МВД, Минобороны РФ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников. «В основном люди там все обученные, потому что это в большинстве случаев ветераны органов Министерства внутренних дел, Минобороны и прочих силовых ведомств. Люди, которые по своему возрасту, по здоровью уже не могут быть задействованы в специальной военной операции, но могут еще послужить для безопасности своего родного края. Комплектуются дружины именно из таких патриотов Отечества. Конечно, необходимо нашим законодателям принять ряд нормативных актов, которые будут позволять им использовать огнестрельное оружие. В этом, действительно, очень серьезная сейчас проблема. Есть люди, но нет закона, позволяющего им осуществлять такое деятельное противодействие вот этим преступным группам», — объяснил Олег Иванников. Подполковник запаса МВД напомнил, что сейчас народные дружины не являются боевой силой. «Сама по себе дружина не представляет собой никакой боевой силы. То есть она может, грубо говоря, задержать нарушителя, который распивает спиртные напитки на лавочке, а вот оказать противодействие либо же сообщить по команде о том, что готовится прорыв, такой возможности у них нет, потому что нет ни необходимых технических средств, ни вооружения», — подчеркнул Иванников. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о проникновении с Украины на территорию региона диверсионно-разведывательной группы. Российская армия, вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ, приняла необходимые меры, чтобы ликвидировать противника. Позже губернатор Белгородской области сообщил, что в регионе подготовлены отряды самообороны, но пока законодательно не решен вопрос с оружием. По мнению главы Курской области Романа Старовойта, закрепленные за дружинниками средства обороны должны выдаваться в случаях проведения учебных стрельб, контртеррористической операции или при введении военного положения.