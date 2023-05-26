Курский губернатор Старовойт предложил выдавать оружие дружинникам во время КТО

Добровольцам-дружинникам следует выдавать оружие для защиты территории во время КТО, заявил Роман Старовойт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Добровольцы-дружинники должны получить право использовать оружие для участия в контртеррористической операции (КТО) или при введении военного положения. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, комментируя слова главы Белгородской области Вячеслава Гладкова.

«Закрепленное за дружинником оружие должно находиться только там (в местах, закрепленных законом — прим. URA.RU) и выдаваться лишь для обслуживания, проведения учебных стрельб, а также в случае необходимости использования при проведении контртеррористической операции или при введении военного положения», — заявил РБК Роман Старовойт. После атаки диверсантов с территории Украины по Белгородской области Гладков предложил добровольцам из теробороны использовать оружие.

По словам Старовойта, все военнослужащие из теробороны экипированы. Они прошли курсы тактических приемов и использования оружия. Они также умеют использоваться противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Губернатор Курской области отметил, что выдавать оружие всем жителям региона не стоит.

Диверсанты с территории Украины проникли на территорию Белгородской области 22 мая. После этого в регионе был введен режим КТО. Атака длилась около суток. Одним из участников попытки прорыва был солист неонацистской блэк-метал группы, бывший осквернитель мусульманских и еврейских кладбищ Алексей Левкин. После атаки Вячеслав Гладков заявил, что в его регионе есть обученные бойцы из теробороны. Однако по закону они не имеет право использовать оружие, передает «Национальная служба новостей».