Полковник запаса Кошкин: мир обсуждает формулу окончания спецоперации

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Общество находится в дискуссии, чем закончится спецоперация РФ на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мировое сообщество находится в дискуссии по поводу завершения спецоперации России на Украине. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин.

«Мы фиксируем аналитику западных специалистов. Знаем формулы и программы, предлагаемые для окончания СВО. Это и есть полемика, которая позволяет делать замер мнения. Мы сейчас уже находимся в дискуссии вопроса завершения спецоперации. Мы знаем, что любой конфликт заканчивается переговорами. Это и есть те формулировки, которые сегодня позволяют увидеть, как общество реагирует на подобного рода предложения. Мы видим, что со стороны Запада много предложений, так что дискуссия идет», — сказал Андрей Кошкин.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что конфликт на Украине может продлиться десятилетия. Окончанием его может стать лишь искоренение нацистской власти в Киеве. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с URA.RU отметил, что НАТО планирует завершить СВО в 2023 году. Для этого они намерены принять закон о восстановлении Украины в границах 1991 года и захватить Крым.

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Мировое сообщество находится в дискуссии по поводу завершения спецоперации России на Украине. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин. «Мы фиксируем аналитику западных специалистов. Знаем формулы и программы, предлагаемые для окончания СВО. Это и есть полемика, которая позволяет делать замер мнения. Мы сейчас уже находимся в дискуссии вопроса завершения спецоперации. Мы знаем, что любой конфликт заканчивается переговорами. Это и есть те формулировки, которые сегодня позволяют увидеть, как общество реагирует на подобного рода предложения. Мы видим, что со стороны Запада много предложений, так что дискуссия идет», — сказал Андрей Кошкин. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что конфликт на Украине может продлиться десятилетия. Окончанием его может стать лишь искоренение нацистской власти в Киеве. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с URA.RU отметил, что НАТО планирует завершить СВО в 2023 году. Для этого они намерены принять закон о восстановлении Украины в границах 1991 года и захватить Крым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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