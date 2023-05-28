Полковник запаса Кошкин: мир обсуждает формулу окончания спецоперации

28 мая 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Общество находится в дискуссии, чем закончится спецоперация РФ на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мировое сообщество находится в дискуссии по поводу завершения спецоперации России на Украине. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин. «Мы фиксируем аналитику западных специалистов. Знаем формулы и программы, предлагаемые для окончания СВО. Это и есть полемика, которая позволяет делать замер мнения. Мы сейчас уже находимся в дискуссии вопроса завершения спецоперации. Мы знаем, что любой конфликт заканчивается переговорами. Это и есть те формулировки, которые сегодня позволяют увидеть, как общество реагирует на подобного рода предложения. Мы видим, что со стороны Запада много предложений, так что дискуссия идет», — сказал Андрей Кошкин. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что конфликт на Украине может продлиться десятилетия. Окончанием его может стать лишь искоренение нацистской власти в Киеве. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с URA.RU отметил, что НАТО планирует завершить СВО в 2023 году. Для этого они намерены принять закон о восстановлении Украины в границах 1991 года и захватить Крым.

Мировое сообщество находится в дискуссии по поводу завершения спецоперации России на Украине. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин. «Мы фиксируем аналитику западных специалистов. Знаем формулы и программы, предлагаемые для окончания СВО. Это и есть полемика, которая позволяет делать замер мнения. Мы сейчас уже находимся в дискуссии вопроса завершения спецоперации. Мы знаем, что любой конфликт заканчивается переговорами. Это и есть те формулировки, которые сегодня позволяют увидеть, как общество реагирует на подобного рода предложения. Мы видим, что со стороны Запада много предложений, так что дискуссия идет», — сказал Андрей Кошкин. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что конфликт на Украине может продлиться десятилетия. Окончанием его может стать лишь искоренение нацистской власти в Киеве. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с URA.RU отметил, что НАТО планирует завершить СВО в 2023 году. Для этого они намерены принять закон о восстановлении Украины в границах 1991 года и захватить Крым.