Крупные российские банки ужесточили условия по ипотеке

РБК: несколько крупных российских банков увеличили ставки по ипотеке

04 мая 2023 в 02:23 Размер текста - 17 +

Несколько крупных банков ужесточили условия по ипотеке или готовятся сделать это Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России В начале мая сразу несколько крупных банков ужесточили условия по ипотеке. Такие изменения в экономике отметили эксперты в РБК. Так, Московский кредитный банк (МКБ) увеличил ставку по ипотечным кредитам на строящееся жилье на 0,8 процентных пункта. На сегодняшний день ставка для такого кредита начинается от 11,5%. Также по кредитам на вторичное жилье ставка поднялась на 0,55 процентных пункта, до 11%. Совкомбанк повысил ставки по ссудам на новостройки и готовые квартиры в среднем на 0,5 процентных пункта — ставки начинаются от 11,99% годовых. Региональный банк «Санкт-Петербург» увеличил ставки льготной ипотеки на 0,3 процентных пункта — по программе на покупку новостроек они поднялись до 7,65%, а по семейной ипотеке — до 5,65%. Ранее в Центральном Банке РФ предупредили, что в России с 1 мая повысятся надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые выдаются на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия. На официальном сайте регулятора отмечено, что мера направлена на ограничение рисков заемщиков и банков. Введенная мера позволит банкам накопить буфер капитала для покрытия рисков, которые возникают из-за разницы цен на первичном и вторичном рынках жилья. В рейтинговом агентстве «Эксперт РА» предупредили банки, что в 2023 году они рискуют лишится части доходов от ипотеки из-за нового регулирования. Также известно, что в текущем году российские банки обновят рекорд по чистой прибыли. По итогам 2023 года суммарная прибыль банков может достичь 2,4-2,6 трлн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В начале мая сразу несколько крупных банков ужесточили условия по ипотеке. Такие изменения в экономике отметили эксперты в РБК. Так, Московский кредитный банк (МКБ) увеличил ставку по ипотечным кредитам на строящееся жилье на 0,8 процентных пункта. На сегодняшний день ставка для такого кредита начинается от 11,5%. Также по кредитам на вторичное жилье ставка поднялась на 0,55 процентных пункта, до 11%. Совкомбанк повысил ставки по ссудам на новостройки и готовые квартиры в среднем на 0,5 процентных пункта — ставки начинаются от 11,99% годовых. Региональный банк «Санкт-Петербург» увеличил ставки льготной ипотеки на 0,3 процентных пункта — по программе на покупку новостроек они поднялись до 7,65%, а по семейной ипотеке — до 5,65%. Ранее в Центральном Банке РФ предупредили, что в России с 1 мая повысятся надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые выдаются на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия. На официальном сайте регулятора отмечено, что мера направлена на ограничение рисков заемщиков и банков. Введенная мера позволит банкам накопить буфер капитала для покрытия рисков, которые возникают из-за разницы цен на первичном и вторичном рынках жилья. В рейтинговом агентстве «Эксперт РА» предупредили банки, что в 2023 году они рискуют лишится части доходов от ипотеки из-за нового регулирования. Также известно, что в текущем году российские банки обновят рекорд по чистой прибыли. По итогам 2023 года суммарная прибыль банков может достичь 2,4-2,6 трлн рублей.