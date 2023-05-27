Врач предупредил об опасности купания в городских фонтанах

Инфекционист Тимаков: купание в фонтане грозит бактериальными и кишечными инфекциями

28 мая 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Дети могут заразиться различными инфекциями, купаясь в фонтане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Купание в обычных и сухих фонтанах опасно для здоровья, поскольку в них моются птицы, которые переносят различные инфекции, в том числе бактериальные, вирусные и кишечные. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. «В фонтанах вообще нет системы очистки, которая могла бы обеззараживать воду и делать ее пригодной для купания. Там постоянно моются птицы: голуби, воробьи, которые переносят различные инфекции, в том числе птичий грипп. Они вообще могут переносить огромное количество инфекций, которыми могут заразиться дети. Любое купание в фонтанах, где были птицы, опасно для здоровья. Там могут быть бактериальные, вирусные, кишечные инфекции. Опасно для кожи, потому что там же возбудители различных кожных заболеваний», — сказал Евгений Тимаков. Ранее эколог Антон Ястребцев заявил, что россияне рискуют получить серьезные кишечные заболевания, если проигнорируют запрет на купание в открытом водоеме. Он подчеркнул, что даже если водоем выглядит чистым, то решение о запрете связано с санкцией Роспотребнадзора, который провел анализ воды.

Купание в обычных и сухих фонтанах опасно для здоровья, поскольку в них моются птицы, которые переносят различные инфекции, в том числе бактериальные, вирусные и кишечные. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. «В фонтанах вообще нет системы очистки, которая могла бы обеззараживать воду и делать ее пригодной для купания. Там постоянно моются птицы: голуби, воробьи, которые переносят различные инфекции, в том числе птичий грипп. Они вообще могут переносить огромное количество инфекций, которыми могут заразиться дети. Любое купание в фонтанах, где были птицы, опасно для здоровья. Там могут быть бактериальные, вирусные, кишечные инфекции. Опасно для кожи, потому что там же возбудители различных кожных заболеваний», — сказал Евгений Тимаков. Ранее эколог Антон Ястребцев заявил, что россияне рискуют получить серьезные кишечные заболевания, если проигнорируют запрет на купание в открытом водоеме. Он подчеркнул, что даже если водоем выглядит чистым, то решение о запрете связано с санкцией Роспотребнадзора, который провел анализ воды.