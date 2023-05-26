Экс-советник Кучмы: Залужный пропал из-за конфликта с Зеленским

26 мая 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

Между Валерием Залужным и Владимиром Зеленским назревал конфликт из-за контрнаступления ВСУ, заявил Олег Соскин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не появляется в медийном пространстве из-за разногласий с украинским президентом Владимиром Зеленским по поводу контрнаступления. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Есть проблема между Валерием Залужным и Владимиром Зеленским. <…> То, что Залужный отсутствовал в информационном пространстве достаточно длительное время, свидетельствует о том, что есть какой-то вопрос или о характере наступления», — подчеркнул Олег Соскин на своем youtube-канале. По одной из версий, Залужный мог затихнуть после того, как дал интервью, где восхитился действиями главы российского Генштаба Валерия Герасимова. При этом Соскин уверен, что специально устранить Залужного Киев не мог. Ранее сообщалось, что Залужный был тяжело ранен в результате ракетного удара по командному пункту ВСУ под Херсоном. Политолог Армен Гаспарян предположил, что он может быть мертв. По его мнению, Киев давно бы мог опровергнуть предположения о смерти главнокомандующего, но он этого не делает. Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин отметил, что Украина лишилась грамотного военачальника.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не появляется в медийном пространстве из-за разногласий с украинским президентом Владимиром Зеленским по поводу контрнаступления. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Есть проблема между Валерием Залужным и Владимиром Зеленским. <…> То, что Залужный отсутствовал в информационном пространстве достаточно длительное время, свидетельствует о том, что есть какой-то вопрос или о характере наступления», — подчеркнул Олег Соскин на своем youtube-канале. По одной из версий, Залужный мог затихнуть после того, как дал интервью, где восхитился действиями главы российского Генштаба Валерия Герасимова. При этом Соскин уверен, что специально устранить Залужного Киев не мог. Ранее сообщалось, что Залужный был тяжело ранен в результате ракетного удара по командному пункту ВСУ под Херсоном. Политолог Армен Гаспарян предположил, что он может быть мертв. По его мнению, Киев давно бы мог опровергнуть предположения о смерти главнокомандующего, но он этого не делает. Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин отметил, что Украина лишилась грамотного военачальника.