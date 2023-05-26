В МИД РФ озвучили Украине условия для завершения спецоперации Замглавы МИД РФ Галузин: Украина должна отказаться от вступления в ЕС ради мира с РФ 27 мая 2023 в 03:43 Размер текста - 17 + Украина должна отказаться от вступления в НАТО, чтобы получить мир с РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отказ Украины от вступления в Евросоюз (ЕС) и НАТО, а также возвращение к нейтральному внеблоковому статусу являются важными условиями для достижения мира с Россией. Об этом заявил Михаил Галузин. «Для достижения всеобъемлющего мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, отказаться от вступления в НАТО и ЕС», — передает слова Галузина ТАСС. Он добавил, что также украинские власти должны признать новые территориальные реалии. Галузин также добавил, что важным элементом урегулирования конфликта является защита прав русскоязычных граждан и нацменьшинств. «Необходимо добиваться соблюдения на Украине основных прав человека, там на законодательном уровне должен быть закреплен госстатус русского языка», — отметил замминистра. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия не будет вести переговоры о мире с Украиной, пока ее президентом является Владимир Зеленским. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против «холодного мира» на Украине. Отказ Украины от вступления в Евросоюз (ЕС) и НАТО, а также возвращение к нейтральному внеблоковому статусу являются важными условиями для достижения мира с Россией. Об этом заявил Михаил Галузин. «Для достижения всеобъемлющего мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, отказаться от вступления в НАТО и ЕС», — передает слова Галузина ТАСС. Он добавил, что также украинские власти должны признать новые территориальные реалии. Галузин также добавил, что важным элементом урегулирования конфликта является защита прав русскоязычных граждан и нацменьшинств. «Необходимо добиваться соблюдения на Украине основных прав человека, там на законодательном уровне должен быть закреплен госстатус русского языка», — отметил замминистра. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия не будет вести переговоры о мире с Украиной, пока ее президентом является Владимир Зеленским. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против «холодного мира» на Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям