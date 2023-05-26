Медведев заявил, что Россия не будет вести переговоры о мире с Зеленским

26 мая 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Переговоров между Украиной и Россией сейчас не будет, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры между Украиной и Россией сейчас невозможны. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам. «Пока есть киевский режим, клоун Зеленский, переговоры невозможны», — заявил Медведев. Его слова приводит ТАСС. Зампред Совбеза подчеркнул, что переговоры рано или поздно начнутся. По его словам, их начало будет только при смене власти на Украине. Медведев отметил, что конфликт на Украине может продлиться еще на десятилетия. Чтобы этого избежать, нужно «уничтожить нацистскую природу власти» в Киеве. Он отметил, что России нужно говорить лишь с США, а переговоры с Украиной не нужны.

Переговоры между Украиной и Россией сейчас невозможны. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам. «Пока есть киевский режим, клоун Зеленский, переговоры невозможны», — заявил Медведев. Его слова приводит ТАСС. Зампред Совбеза подчеркнул, что переговоры рано или поздно начнутся. По его словам, их начало будет только при смене власти на Украине. Медведев отметил, что конфликт на Украине может продлиться еще на десятилетия. Чтобы этого избежать, нужно «уничтожить нацистскую природу власти» в Киеве. Он отметил, что России нужно говорить лишь с США, а переговоры с Украиной не нужны.