В Госдуме призвали ужесточить наказание за сорванную сирень

Депутат ГД Иванов: срывающих сирень нужно чаще отправлять на принудительные работы

27 мая 2023 в 09:26 Размер текста - 17 +

За срывание сирени нужно чаще принуждать граждан к общественным работам, считает Максим Иванов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Граждан, срывающих сирень нужно чаще отправлять на принудительные работы, связанные с озеленением города. Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов. «К таким вещам надо относиться более серьезно. В законе прописаны принудительные работы за срыв сирени или порчу клумбы. Стоит подумать о том, чтобы в таких случаях почаще отправлять людей на озеленение», — сказал Максим Иванов для интернет-издания «Подмосковье сегодня». По его словам, нужно заниматься воспитанием людей еще в школе и активнее задействовать молодежь в благоустройстве районов. Также депутат призвал граждан выявлять хулиганов, срывающих цветы. Иванов предложил снимать нарушителей на камеру, делать им замечание или обращаться в правоохранительные органы. Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому, школьников предлагают обязать участвовать в общественно-полезных работах. По словам одного из авторов законопроекта Ольги Казаковой, ученики школ могли бы заниматься высадкой деревьев или цветов, а также оформлением школьной территории.

Граждан, срывающих сирень нужно чаще отправлять на принудительные работы, связанные с озеленением города. Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов. «К таким вещам надо относиться более серьезно. В законе прописаны принудительные работы за срыв сирени или порчу клумбы. Стоит подумать о том, чтобы в таких случаях почаще отправлять людей на озеленение», — сказал Максим Иванов для интернет-издания «Подмосковье сегодня». По его словам, нужно заниматься воспитанием людей еще в школе и активнее задействовать молодежь в благоустройстве районов. Также депутат призвал граждан выявлять хулиганов, срывающих цветы. Иванов предложил снимать нарушителей на камеру, делать им замечание или обращаться в правоохранительные органы. Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому, школьников предлагают обязать участвовать в общественно-полезных работах. По словам одного из авторов законопроекта Ольги Казаковой, ученики школ могли бы заниматься высадкой деревьев или цветов, а также оформлением школьной территории.