В Госдуме призвали ужесточить наказание за сорванную сирень

Граждан, срывающих сирень нужно чаще отправлять на принудительные работы, связанные с озеленением города. Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов.
«К таким вещам надо относиться более серьезно. В законе прописаны принудительные работы за срыв сирени или порчу клумбы. Стоит подумать о том, чтобы в таких случаях почаще отправлять людей на озеленение», — сказал Максим Иванов для интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По его словам, нужно заниматься воспитанием людей еще в школе и активнее задействовать молодежь в благоустройстве районов. Также депутат призвал граждан выявлять хулиганов, срывающих цветы. Иванов предложил снимать нарушителей на камеру, делать им замечание или обращаться в правоохранительные органы.
Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому, школьников предлагают обязать участвовать в общественно-полезных работах. По словам одного из авторов законопроекта Ольги Казаковой, ученики школ могли бы заниматься высадкой деревьев или цветов, а также оформлением школьной территории.
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