26 мая 2023

В Госдуме призвали ужесточить наказание за сорванную сирень

Депутат ГД Иванов: срывающих сирень нужно чаще отправлять на принудительные работы
© Служба новостей «URA.RU»
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Сирень. Екатеринбург , сирень, цветы
За срывание сирени нужно чаще принуждать граждан к общественным работам, считает Максим Иванов Фото:

Граждан, срывающих сирень нужно чаще отправлять на принудительные работы, связанные с озеленением города. Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов.

«К таким вещам надо относиться более серьезно. В законе прописаны принудительные работы за срыв сирени или порчу клумбы. Стоит подумать о том, чтобы в таких случаях почаще отправлять людей на озеленение», — сказал Максим Иванов для интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, нужно заниматься воспитанием людей еще в школе и активнее задействовать молодежь в благоустройстве районов. Также депутат призвал граждан выявлять хулиганов, срывающих цветы. Иванов предложил снимать нарушителей на камеру, делать им замечание или обращаться в правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому, школьников предлагают обязать участвовать в общественно-полезных работах. По словам одного из авторов законопроекта Ольги Казаковой, ученики школ могли бы заниматься высадкой деревьев или цветов, а также оформлением школьной территории.

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Граждан, срывающих сирень нужно чаще отправлять на принудительные работы, связанные с озеленением города. Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов. «К таким вещам надо относиться более серьезно. В законе прописаны принудительные работы за срыв сирени или порчу клумбы. Стоит подумать о том, чтобы в таких случаях почаще отправлять людей на озеленение», — сказал Максим Иванов для интернет-издания «Подмосковье сегодня». По его словам, нужно заниматься воспитанием людей еще в школе и активнее задействовать молодежь в благоустройстве районов. Также депутат призвал граждан выявлять хулиганов, срывающих цветы. Иванов предложил снимать нарушителей на камеру, делать им замечание или обращаться в правоохранительные органы. Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому, школьников предлагают обязать участвовать в общественно-полезных работах. По словам одного из авторов законопроекта Ольги Казаковой, ученики школ могли бы заниматься высадкой деревьев или цветов, а также оформлением школьной территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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