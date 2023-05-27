В Запорожской области ожидают наступления ВСУ в течение недели

ВСУ могут начать контрнаступление в течение недели
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать контрнаступление в Запорожской области в течение недели. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий.
«Противник проводит артподготовку. Скорее всего, в ближайшие пять-семь дней начнется наступление, потому что просто так не обстреливают территорию глубоких тылов», — передает РИА Новости слова Балицкого.
Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские военные готовы начать контрнаступление, но отказался назвать конкретную дату. По его словам, ВСУ «всегда готовы».
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