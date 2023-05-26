Мэра Екатеринбурга защищают от провала на праймериз «Единой России» хитрой схемой

Для Алексея Орлова праймериз — первая серьезная проверка на выборах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Политблок администрации Екатеринбурга страхуется от провала мэра Алексея Орлова на праймериз. Политтехнологическая задумка вскрылась, когда антимэрская команда миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив») подняла панику: в одном из районов бюджетники голосовали по инструкции, где нет согласованных губернатором Евгением Куйвашевым депутатов Тимофея Жукова и Антона Швалева.

Как оказалось, чиновники запустили по городу восемь разных списков — чтобы никто из одобренных кандидатов не обошел мэра, но при этом попал на «свое» проходное место в общегородском списке ЕР. Например, Жукова и Швалева нет в списках для Железнодорожного района (там Орлов, депутат ГД Антон Шипулин, депутат заксо Сергей Карякин, общественник Евгений Дайнес и топ-менеджер УГМК Илья Бондарев), но в Чкаловском и Академическом они есть.

Источник URA.RU утверждает, что эту схему рассчитывали несколько суток. Сработает ли она, станет известно вечером 28 мая, когда завершится внутрипартийное голосование.

О том, что по его итогам Орлов должен возглавить список ЕР, агентство сообщало еще в конце апреля. Для мэра участие в выборах в гордуму — серьезная проверка, ведь впервые станет известен его реальный рейтинг. Вместе с Орловым в тройку ЕР должны войти Шипулин и Карякин. Поскольку они откажутся от мандатов, проходными, как считается, будут четвертое, пятое, шестое и седьмое места. Куйвашев одобрил вариант, при котором эти места займут Жуков, Бондарев, депутат Анастасия Немец (ее Орлов не хочет видеть в новой думе — как Жукова и Швалева) и Швалев. Полупроходное восьмое место «отдали» Дайнесу.