Авторитетный бизнесмен помешал волонтеру Донбасса на выборах в Екатеринбурге

Анастасии Немец обеспечат спокойное переизбрание Фото: Анна Майорова © URA.RU

Резиденция свердловского губернатора, как и анонсировало URA.RU, поменяла, казалось бы, «окончательный» список кандидатов на праймериз «Единой России» в Екатеринбурге. Самая заметная корректировка произошла в интересах авторитетного бизнесмена Вячеслава Потехина.

В обновленном проекте общегородского списка кандидатов в гордуму его племянница, депутат Анастасия Немец, за которую Потехин просил у главы региона Евгения Куйвашева, поднялась с полупроходного восьмого на проходное шестое место. Это ударило по позициям замдиректора областного медколледжа Евгения Дайнеса, которого губернатор Куйвашев решил поддержать за волонтерские акции — в том числе в Донбассе. Дайнес опустился с шестого места на восьмое. Это бьет по его шансам на избрание.

В остальном — как и анонсировало агентство: на непроходных местах в списке появились «молодогвардейцы» (это было требование Москвы) и депутат Алексей Вихарев, у которого созрел план мести своему коллеге Тимофею Жукову. Расклад по одномандатным округам остался прежним.

Вся эта информация содержится в анкете, которую распространяют среди бюджетников. Она оказалась в распоряжении URA.RU. Электронное голосование стартует 22 мая и продлится до 28-го.

Так выглядит новая версия анкеты. Интересно, что в предыдущей заголовок был не «Наша команда», а «Команда губернатора» Фото: читатель URA.RU